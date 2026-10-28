ΑΚΕΛ Αμμοχώστου: Επανεξελέγη Επαρχιακός Οργανωτικός Γραμματέας ο Στέφανος Χριστοδούλου

Ο 30χρονος Στέφανος Χριστοδούλου κατάγεται από την Κάτω Δερύνεια, ενώ γεννήθηκε και ζει στη Λάρνακα. Σπούδασε Εφαρμοσμένη Πληροφορική στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη.

Η ενασχόλησή του με το Λαϊκό Κίνημα ξεκίνησε από τα μαθητικά του χρόνια, μέσα από την ΠΕΟΜ. Μέλος του ΑΚΕΛ έγινε το 2015, ενώ ως φοιτητής δραστηριοποιήθηκε στο φοιτητικό τμήμα της ΕΔΟΝ. Από το 2016 ως το 2020 ήταν μέλος της Τοπικής Επιτροπής της Προοδευτικής Θεσσαλονίκης, της οποίας εξελέγη Τοπικός Γραμματέας την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020. Στην ΕΔΟΝ υπηρέτησε ως μέλος του Φοιτητικού Συμβουλίου από το 2019 ως το 2022, του Κεντρικού Συμβουλίου από το 2022 ως το 2026 και του Επαρχιακού Συμβουλίου Αμμοχώστου από το 2023 ως το 2026.

Το 2020 εντάχθηκε στον επαγγελματικό μηχανισμό του Φοιτητικού Τμήματος της ΕΔΟΝ, με κύρια ευθύνη τη λειτουργία των τοπικών οργανώσεων στην Ελλάδα. Από το 2022 είναι επαγγελματικό στέλεχος του ΑΚΕΛ Αμμοχώστου, με ευθύνη την περιφερειακή οργάνωση Υπαίθρου Λάρνακας, και μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής.