Ο Στέφανος Χριστοδούλου, ο οποίος κατέχει τη θέση από το 2025, επανεξελέγη Επαρχιακός Οργανωτικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Αμμοχώστου στην πρώτη συνεδρία της Επαρχιακής Επιτροπής. Στην Επαρχιακή Γραμματεία εξελέγησαν οι Γιώργος Βασιλείου, Γρηγόρης Γρηγόρη, Πανίκος Ιεράρχης, Μαρία Νικολάου Λίλη και Σταύρος Χατζηγεωργίου.
ΑΚΕΛ Αμμοχώστου: Επανεξελέγη Επαρχιακός Οργανωτικός Γραμματέας ο Στέφανος Χριστοδούλου
Στη θέση του Επαρχιακού Οργανωτικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ Αμμοχώστου επανεξέλεξε τον Στέφανο Χριστοδούλου η νέα Επαρχιακή Επιτροπή του κόμματος, στην πρώτη της συνεδρία, κατά την οποία εξελέγη και η νέα Επαρχιακή Γραμματεία.
Ο 30χρονος Στέφανος Χριστοδούλου κατάγεται από την Κάτω Δερύνεια, ενώ γεννήθηκε και ζει στη Λάρνακα. Σπούδασε Εφαρμοσμένη Πληροφορική στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη.
Η ενασχόλησή του με το Λαϊκό Κίνημα ξεκίνησε από τα μαθητικά του χρόνια, μέσα από την ΠΕΟΜ. Μέλος του ΑΚΕΛ έγινε το 2015, ενώ ως φοιτητής δραστηριοποιήθηκε στο φοιτητικό τμήμα της ΕΔΟΝ. Από το 2016 ως το 2020 ήταν μέλος της Τοπικής Επιτροπής της Προοδευτικής Θεσσαλονίκης, της οποίας εξελέγη Τοπικός Γραμματέας την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020. Στην ΕΔΟΝ υπηρέτησε ως μέλος του Φοιτητικού Συμβουλίου από το 2019 ως το 2022, του Κεντρικού Συμβουλίου από το 2022 ως το 2026 και του Επαρχιακού Συμβουλίου Αμμοχώστου από το 2023 ως το 2026.
Το 2020 εντάχθηκε στον επαγγελματικό μηχανισμό του Φοιτητικού Τμήματος της ΕΔΟΝ, με κύρια ευθύνη τη λειτουργία των τοπικών οργανώσεων στην Ελλάδα. Από το 2022 είναι επαγγελματικό στέλεχος του ΑΚΕΛ Αμμοχώστου, με ευθύνη την περιφερειακή οργάνωση Υπαίθρου Λάρνακας, και μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.