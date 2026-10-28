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Διεθνή

Επίθεση με μαχαίρια έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι - Νεκρός ο φερόμενος δράστης

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ανήλικος επιτέθηκε με δύο μαχαίρια σε μέλος της χωροφυλακής, φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ», σύμφωνα με τον Σέρβο Υπουργό Εσωτερικών Ίβιτσα Ντάτσιτς.

Επίθεση εναντίον αστυνομικού σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι, τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη. Ο φερόμενος ως δράστης σκοτώθηκε, ενώ ο Σέρβος Υπουργός Εσωτερικών Ίβιτσα Ντάτσιτς χαρακτήρισε το περιστατικό «τρομοκρατική επίθεση».

«Ένας ανήλικος, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί, αλλά που φέρεται να κατάγεται από την πόλη Σάμπατς, επιτέθηκε σε μέλος της χωροφυλακής με δύο μαχαίρια φωνάζοντας “Αλλάχου Άκμπαρ”», δήλωσε ο κ. Ντάτσιτς.

Ο υπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι ο συναγερμός για τρομοκρατική επίθεση στη χώρα αναβαθμίστηκε στο ανώτατο επίπεδο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, ο αστυνομικός σκότωσε τον φερόμενο ως δράστη σε νόμιμη άμυνα. Ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά στο πρόσωπο από μαχαιριά κατά το περιστατικό.

Πηγή: ΚΥΠΕ

#ΣΕΡΒΙΑ #ΕΠΙΘΕΣΗ #ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ

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