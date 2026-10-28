Επίθεση με μαχαίρια έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι - Νεκρός ο φερόμενος δράστης

«Ένας ανήλικος, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί, αλλά που φέρεται να κατάγεται από την πόλη Σάμπατς, επιτέθηκε σε μέλος της χωροφυλακής με δύο μαχαίρια φωνάζοντας “Αλλάχου Άκμπαρ”», δήλωσε ο κ. Ντάτσιτς.

Ο υπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι ο συναγερμός για τρομοκρατική επίθεση στη χώρα αναβαθμίστηκε στο ανώτατο επίπεδο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, ο αστυνομικός σκότωσε τον φερόμενο ως δράστη σε νόμιμη άμυνα. Ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά στο πρόσωπο από μαχαιριά κατά το περιστατικό.

Πηγή: ΚΥΠΕ