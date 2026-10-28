Επίθεση εναντίον αστυνομικού σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι, τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη. Ο φερόμενος ως δράστης σκοτώθηκε, ενώ ο Σέρβος Υπουργός Εσωτερικών Ίβιτσα Ντάτσιτς χαρακτήρισε το περιστατικό «τρομοκρατική επίθεση».
Επίθεση με μαχαίρια έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι - Νεκρός ο φερόμενος δράστης
Ανήλικος επιτέθηκε με δύο μαχαίρια σε μέλος της χωροφυλακής, φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ», σύμφωνα με τον Σέρβο Υπουργό Εσωτερικών Ίβιτσα Ντάτσιτς.
«Ένας ανήλικος, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί, αλλά που φέρεται να κατάγεται από την πόλη Σάμπατς, επιτέθηκε σε μέλος της χωροφυλακής με δύο μαχαίρια φωνάζοντας “Αλλάχου Άκμπαρ”», δήλωσε ο κ. Ντάτσιτς.
Ο υπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι ο συναγερμός για τρομοκρατική επίθεση στη χώρα αναβαθμίστηκε στο ανώτατο επίπεδο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, ο αστυνομικός σκότωσε τον φερόμενο ως δράστη σε νόμιμη άμυνα. Ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά στο πρόσωπο από μαχαιριά κατά το περιστατικό.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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