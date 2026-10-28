Μπριζίτ Μακρόν: Δικαστική ανατροπή στην υπόθεση με τους ισχυρισμούς ότι γεννήθηκε άνδρας - Δικαστής περιορίζει την αγωγή της κατά Αμερικανίδας podcaster

Δικαστής στην πολιτεία Ντέλαγουερ των ΗΠΑ αποφάσισε την Τρίτη ότι το προεδρικό ζεύγος μπορεί να συνεχίσει τη δικαστική διαδικασία για δυσφήμιση εναντίον δύο εταιρειών που συνδέονται με την Όουενς, όχι όμως εναντίον της ίδιας ως φυσικού προσώπου.

Σύμφωνα με το Reuters, ο δικαστής Σέλντον Ρένι έκρινε ότι το συγκεκριμένο δικαστήριο δεν διαθέτει δικαιοδοσία επί της Όουενς, καθώς η ίδια διαμένει στην πολιτεία Τενεσί. Αντίθετα, οι εταιρείες Candace Owens LLC και Georgetom Inc. είναι εγγεγραμμένες στο Ντέλαγουερ, γεγονός που επιτρέπει τη συνέχιση της αγωγής εναντίον τους.

Η διαμάχη για τους ισχυρισμούς κατά της Μπριζίτ

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Ιούλιο, όταν ο Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, κατηγορώντας την Αμερικανίδα σχολιάστρια ότι είχε εξαπολύσει συστηματική εκστρατεία δυσφήμισης σε βάρος τους.

Στο επίκεντρο της αγωγής βρίσκονται ισχυρισμοί και θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με το φύλο της Μπριζίτ Μακρόν, τους οποίους το προεδρικό ζεύγος χαρακτηρίζει ψευδείς.

Οι Μακρόν υποστηρίζουν ότι η Όουενς αξιοποίησε τις συγκεκριμένες αναφορές για να αυξήσει την απήχηση της διαδικτυακής της δραστηριότητας, να προσελκύσει μεγαλύτερο κοινό και να εξασφαλίσει οικονομικά οφέλη. Στην αγωγή τους περιγράφουν τη συμπεριφορά της ως οργανωμένη προσπάθεια δημόσιου εξευτελισμού τους σε διεθνές επίπεδο.

Τι απάντησε η Αμερικανίδα podcaster

Παρά τον περιορισμό της αγωγής, η δικαστική αντιπαράθεση δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο δικαστής δεν αποφάσισε ακόμη επί του αιτήματος για συνολική απόρριψη της υπόθεσης, ζητώντας πρόσθετες διευκρινίσεις από τις δύο πλευρές.

Ειδικότερα, εξετάζεται η σχέση μεταξύ των γαλλικών διατάξεων περί δυσφήμισης, των χρονικών ορίων παραγραφής και της αμερικανικής νομοθεσίας.

Η Κάντας Όουενς υποδέχθηκε θετικά την απόφαση, ευχαριστώντας δημόσια τον δικαστή μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον του Γάλλου προέδρου, χαρακτηρίζοντας τη δικαστική προσφυγή πρωτοφανή κατάχρηση της νομικής διαδικασίας από ξένο ηγέτη. Υποστήριξε ακόμη ότι ο πραγματικός στόχος της αγωγής είναι να της προκαλέσει οικονομική καταστροφή.

Η απόφαση δεν αφορά την αλήθεια ή μη των επίμαχων ισχυρισμών, αλλά το κατά πόσο το συγκεκριμένο δικαστήριο έχει αρμοδιότητα να εξετάσει την υπόθεση εναντίον της ίδιας προσωπικά.

Πηγή: Reuters