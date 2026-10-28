«Με πάντρεψαν με το ζόρι»: Η συγκλονιστική απολογία 27χρονης Αμερικανίδας που κρίθηκε ένοχη για συμμετοχή στον ISIS

Η Χαλίμα Σαλμάν, Αμερικανίδα υπήκοος που γεννήθηκε στο Μπρούκλιν, υποστήριξε κατά τη διάρκεια της δίκης ότι η εμπλοκή της με το Ισλαμικό Κράτος δεν ήταν δική της επιλογή. Όπως κατέθεσε, ο πατέρας της την οδήγησε στη Συρία όταν ήταν ακόμη ανήλικη και αργότερα βρέθηκε παντρεμένη με έναν τζιχαντιστή, από τον οποίο φοβόταν να απομακρυνθεί.

Σύμφωνα με το Associated Press, οι εισαγγελικές αρχές παρουσίασαν διαφορετική εικόνα, υποστηρίζοντας ότι η κατηγορούμενη είχε ταχθεί συνειδητά στο πλευρό της οργάνωσης και είχε συμμετάσχει στις δραστηριότητές της.

Το ταξίδι που κατέληξε στη Συρία

Η ιστορία άρχισε το 2017, όταν η Σαλμάν ήταν 17 ετών. Ο πατέρας της ανακοίνωσε στην οικογένεια ότι θα ταξίδευαν στην Τουρκία για να επισκεφθούν συγγενείς. Ωστόσο, αντί να παραμείνουν εκεί, πέρασαν τα σύνορα με τη Συρία.

Η νεαρή γυναίκα περιέγραψε στο δικαστήριο τη στιγμή που το όχημά τους βρέθηκε περικυκλωμένο από ένοπλους άνδρες με καλυμμένα πρόσωπα. Όπως είπε, δεν γνώριζε πού βρισκόταν ούτε τι επρόκειτο να ακολουθήσει.

Για περίπου τρεις μήνες διέμενε σε κατοικίες που ελέγχονταν από το Ισλαμικό Κράτος, προτού επανενωθεί με την οικογένειά της. Οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνες, καθώς οι αεροπορικές επιδρομές ανάγκασαν την οικογένεια να εγκαταλείψει δύο φορές τα σπίτια στα οποία ζούσε.

Η ίδια απέδωσε σημαντικό μέρος των όσων βίωσε στις αποφάσεις του πατέρα της, ο οποίος πέθανε το 2018, έπειτα από τραυματισμό σε βομβαρδισμό.

Ο γάμος με τον τζιχαντιστή και οι καταγγελίες για εξαναγκασμό

Στη Συρία, η Σαλμάν παντρεύτηκε μαχητή του ISIS, σε έναν γάμο που, σύμφωνα με τη δική της μαρτυρία, πραγματοποιήθηκε παρά τη θέλησή της.

Κατέθεσε ότι προσπάθησε να αντισταθεί στον γάμο όταν ήταν 18 ετών και ότι στη συνέχεια επιχείρησε επανειλημμένα να πάρει διαζύγιο, χωρίς αποτέλεσμα.

Περιγράφοντας την καθημερινότητά της, ανέφερε ότι περνούσε τις περισσότερες ώρες εκτελώντας οικιακές εργασίες για τον σύζυγο και την πεθερά της. Υποστήριξε επίσης ότι οποιαδήποτε προσπάθεια διαφυγής μπορούσε να της κοστίσει τη ζωή.

Οι εισαγγελείς, ωστόσο, αμφισβήτησαν την περιγραφή της. Παρουσίασαν στους ενόρκους προσωπικά μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τον σύζυγό της, καθώς και βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να κρατά αυτόματο όπλο.

Κατά την κατηγορούσα αρχή, το συγκεκριμένο υλικό αποδείκνυε ότι η Σαλμάν είχε εκπαιδευτεί στη χρήση όπλων και συμμετείχε οικειοθελώς στη δράση του Ισλαμικού Κράτους.

Η υπεράσπιση αντέτεινε ότι το βίντεο δεν αποδείκνυε εθελοντική στρατιωτική εκπαίδευση, καθώς η κατηγορούμενη απλώς ακολουθούσε τις εντολές του συζύγου της.

Η κατάρρευση του ISIS και η επιστροφή στις ΗΠΑ

Η Σαλμάν περιέγραψε τις τελευταίες ημέρες της παραμονής της στη Συρία ως μια περίοδο διαρκούς τρόμου. Οι βομβαρδισμοί, οι συνεχείς μετακινήσεις και οι νεκροί στους δρόμους αποτελούσαν, όπως υποστήριξε, μέρος της καθημερινότητάς της.

Τελικά, κατάφερε να εγκαταλείψει την περιοχή μαζί με άλλους εκτοπισμένους. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, κατά τη διάρκεια της διαφυγής ανακοίνωσε στον σύζυγό της ότι επιθυμούσε να χωρίσουν και δεν τον συνάντησε ξανά.

Το 2019 τέθηκε υπό κράτηση στην περιοχή Μπαγκούζ από δυνάμεις που πολεμούσαν το Ισλαμικό Κράτος. Πέντε χρόνια αργότερα, το 2024, επέστρεψε στη Νέα Υόρκη, όπου συνελήφθη από τις αμερικανικές αρχές.

Στη δίκη, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η Σαλμάν είχε ορκιστεί πίστη στην οργάνωση και ότι τα στοιχεία δεν συμβάδιζαν με την εικόνα μιας γυναίκας χωρίς δυνατότητα επιλογής.

Οι ένορκοι υιοθέτησαν τη θέση της κατηγορούσας αρχής και την έκριναν ένοχη. Στο άκουσμα της απόφασης, η 27χρονη ξέσπασε σε κλάματα, όπως και συγγενικό της πρόσωπο που παρακολουθούσε τη διαδικασία.

Η υπόθεση έρχεται να υπενθυμίσει τις πολύπλοκες νομικές και ανθρώπινες διαστάσεις της επιστροφής πολιτών δυτικών χωρών που έζησαν σε περιοχές ελεγχόμενες από το Ισλαμικό Κράτος, καθώς τα δικαστήρια καλούνται να διακρίνουν ανάμεσα στην εθελοντική συμμετοχή σε τρομοκρατικές οργανώσεις και τη δράση υπό συνθήκες εξαναγκασμού.

Πηγή: Associated Press, μέσω LiFO