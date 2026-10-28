Σερβία: Μετά την εκλογική νίκη, η Φοιτητική Λίστα ζητά το «ξήλωμα» της ηγεσίας των κρατικών ΜΜΕ

Η Φοιτητική Λίστα, η οποία εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, στρέφεται πλέον εναντίον της ηγεσίας του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα RTS, κατηγορώντας την ότι επί χρόνια λειτουργούσε προς όφελος της απερχόμενης εξουσίας.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), οι φοιτητές απαίτησαν την παραίτηση του γενικού διευθυντή, του αναπληρωτή του και των επικεφαλής της ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι ο δημόσιος φορέας απέτυχε να εκπληρώσει την αποστολή της αντικειμενικής πληροφόρησης.

Οι καταγγελίες αφορούν κυρίως την κάλυψη των μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων των τελευταίων δύο ετών, τις οποίες το RTS φέρεται να υποβάθμιζε ή να παρουσίαζε με αρνητικό τρόπο.

«Δεν ενημέρωναν τους πολίτες, εξυπηρετούσαν την εξουσία»

Σε επιστολή που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, οι εκπρόσωποι της Φοιτητικής Λίστας κατηγορούν τη διοίκηση του RTS για επιλεκτική παρουσίαση των γεγονότων και ανεπαρκή έλεγχο της κυβερνητικής εξουσίας.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνουν στον τρόπο με τον οποίο προβάλλονταν οι φοιτητικές κινητοποιήσεις, υποστηρίζοντας ότι η δημόσια τηλεόραση επέτρεπε τη μετάδοση προσβλητικών χαρακτηρισμών εναντίον διαδηλωτών χωρίς να τους αντιμετωπίζει δημοσιογραφικά.

Οι φοιτητές ζητούν επίσης τον διορισμό προσωρινής διοίκησης σε συνεννόηση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του RTS, μέχρι την επιλογή νέας ηγεσίας μέσα από νόμιμες και διαφανείς διαδικασίες.

Παράλληλα, απαιτούν από τη ρυθμιστική αρχή ηλεκτρονικών μέσων REM να λειτουργεί ανεξάρτητα και να δημοσιοποιεί τις αποφάσεις της, με ιδιαίτερη αναφορά στην αντιμετώπιση καταγγελιών κατά του τηλεοπτικού σταθμού Informer.

Από την τραγωδία του Νόβι Σαντ στην πτώση του Βούτσιτς

Το φοιτητικό κίνημα αναδείχθηκε σε κυρίαρχη πολιτική δύναμη έπειτα από δύο χρόνια συνεχών κινητοποιήσεων, οι οποίες ξεκίνησαν μετά την κατάρρευση στεγάστρου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ τον Νοέμβριο του 2024.

Η τραγωδία, που στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, προκάλεσε μαζικές αντιδράσεις και καταγγελίες για διαφθορά, κακοδιαχείριση και έλλειψη κρατικής λογοδοσίας.

Οι διαδηλώσεις εξελίχθηκαν σταδιακά σε ένα ευρύτερο κίνημα αμφισβήτησης της κυβέρνησης, με τους φοιτητές να αποκτούν σημαντική κοινωνική στήριξη.

Η πολιτική αλλαγή επισφραγίστηκε στις εκλογές της Κυριακής, με τη Φοιτητική Λίστα να εξασφαλίζει, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της εκλογικής επιτροπής, ποσοστό 52,71% και 140 από τις 250 κοινοβουλευτικές έδρες.

Ο συνασπισμός του Βούτσιτς περιορίστηκε στο 39,17%, σηματοδοτώντας μια σημαντική ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Παραιτήσεις, συγγνώμες και ένταση στα τηλεοπτικά στούντιο

Οι πολιτικές εξελίξεις έχουν ήδη αρχίσει να προκαλούν αναταράξεις στον χώρο των σερβικών μέσων ενημέρωσης.

Στη δημόσια τηλεόραση της Βοϊβοντίνας, RTV, ο επικεφαλής της ενημέρωσης υπέβαλε την παραίτησή του, ενώ παρουσιαστής αναγνώρισε δημόσια ότι ο σταθμός δεν είχε ανταποκριθεί στον ρόλο του.

Παραδέχθηκε ότι η ενημέρωση υπήρξε μονόπλευρη και ανεπαρκώς επικριτική απέναντι στην εξουσία, ζητώντας συγγνώμη από τους τηλεθεατές.

Την ίδια ώρα, η ένταση μεταφέρθηκε και στα γραφεία ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών που θεωρούνται προσκείμενοι στον Βούτσιτς.

Το βράδυ της Δευτέρας, ομάδα περίπου 30 διαδηλωτών εισήλθε στις εγκαταστάσεις του Informer TV στο Βελιγράδι και ήρθε σε αντιπαράθεση με τον ιδιοκτήτη και αρχισυντάκτη του, Ντράγκαν Βουτσίτσεβιτς.

Μεταξύ των συγκεντρωμένων βρισκόταν και η Ντιγιάνα Χρκα, μητέρα ενός από τα θύματα της τραγωδίας στο Νόβι Σαντ, η οποία ζήτησε δημόσια συγγνώμη για τον τρόπο παρουσίασης των κινητοποιήσεων.

Ο Βούτσιτς καταδίκασε την είσοδο των διαδηλωτών στον σταθμό, χαρακτηρίζοντάς την επίθεση στην ελευθερία του Τύπου.

Από την πλευρά της, η Φοιτητική Λίστα αποστασιοποιήθηκε από το περιστατικό, καλώντας τους υποστηρικτές της να αποφύγουν τη βία και τις συγκρούσεις.

Στο επίκεντρο η επόμενη ημέρα της ενημέρωσης

Η αλλαγή εξουσίας στη Σερβία φέρνει στο προσκήνιο και το ζήτημα της λειτουργίας των μέσων ενημέρωσης, τα οποία είχαν βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο επικρίσεων για πολιτικές παρεμβάσεις.

Σύμφωνα με την οργάνωση παρακολούθησης εκλογών CRTA, κατά την προεκλογική περίοδο οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι εξασφάλιζαν περίπου τα τρία τέταρτα του τηλεοπτικού χρόνου που αφιερωνόταν σε πολιτικά πρόσωπα, ενώ η Φοιτητική Λίστα παρουσιαζόταν αρνητικά σε περισσότερο από το 80% της σχετικής κάλυψης.

Την ίδια στιγμή, η Σερβία βρέθηκε στην 104η θέση του Παγκόσμιου Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου για το 2026, καταγράφοντας τη χαμηλότερη κατάταξή της μέχρι σήμερα.

Οι φοιτητές δηλώνουν ότι στόχος τους είναι να απομακρυνθεί η πολιτική επιρροή από τη δημόσια ενημέρωση και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών.

Η πρόκληση για τη νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία θα είναι να διασφαλίσει ότι η αλλαγή διοίκησης στα δημόσια μέσα ενημέρωσης θα οδηγήσει σε ουσιαστική συντακτική ανεξαρτησία και όχι απλώς σε αντικατάσταση της επιρροής της προηγούμενης κυβέρνησης από εκείνη της νέας.

Με πληροφορίες από AFP, Reuters και N1 Serbia