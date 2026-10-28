Νέο προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά του Ιράν παρουσίασαν στο Ιράν την Κυριακή Καταριανοί μεσολαβητές. Η Τεχεράνη αναμένεται να απαντήσει έως το τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα με αξιωματούχο που έχει ενημερωθεί για τις διαπραγματεύσεις.
Νέο προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν παρουσίασε το Κατάρ
Η Τεχεράνη αναμένεται να απαντήσει έως το τέλος της εβδομάδας στο σχέδιο, το οποίο προβλέπει επταήμερο χρονοδιάγραμμα και καθημερινά βήματα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
Το σχέδιο, το οποίο εξετάζει το Ιράν, προβλέπει χρονοδιάγραμμα επτά ημερών για την αντιμετώπιση των ανησυχιών της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, περιλαμβάνει συγκεκριμένα καθημερινά βήματα που θα πρέπει να κάνει κάθε πλευρά, με στόχο την οικοδόμηση εμπιστοσύνης.
Το χρονοδιάγραμμα θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή ακόμη και την επόμενη εβδομάδα, ενώ αρκετές χώρες θα αναλάβουν ρόλο εγγυητριών της συμφωνίας, ανέφερε η ίδια πηγή.
Το Κατάρ και το Πακιστάν έχουν μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου, τον οποίο εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ τον Φεβρουάριο. Η σύγκρουση έχει προκαλέσει προβλήματα στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα και στην τροφοδοσία πετρελαίου, ενώ έχει επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής.
Πριν από τη συνάντηση της Κυριακής στην Τεχεράνη, υπήρχαν ανησυχίες ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα μπορούσε να επαναλάβει τις επιθέσεις κατά του Ιράν εντός της εβδομάδας, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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