Brexit: Στο τραπέζι ξανά η ελεύθερη μετακίνηση μεταξύ Βρετανίας και ΕΕ - Τι συζητούν Λονδίνο και Βρυξέλλες

Ο Βρετανός υπουργός Επιχειρήσεων, Τζόναθαν Ρέινολντς, επιβεβαίωσε ότι Βρετανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα εξετάσουν επιλογές για τη μελλοντική σχέση Λονδίνου και Βρυξελλών, χωρίς να αποκλείεται από τη μακροπρόθεσμη συζήτηση η επαναφορά της ελεύθερης κυκλοφορίας.

Μιλώντας στην εκπομπή «Today» του BBC Radio 4, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η χώρα. Τόνισε, παράλληλα, ότι οι Βρετανοί πολίτες θα έχουν τον τελικό λόγο για οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή.

Σύμφωνα με τον Guardian, η εξέλιξη συνδέεται με την πρόθεση του πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ να διαμορφώσει ένα νέο, μακροπρόθεσμο πλαίσιο συνεργασίας με την ΕΕ, το οποίο θα αντιμετωπίζει τις οικονομικές και εμπορικές δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν μετά το Brexit.

Τι συζητούν Λονδίνο και Βρυξέλλες

Προτεραιότητα της βρετανικής κυβέρνησης αποτελεί η σύνοδος κορυφής με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει προγραμματιστεί για τις 20 Νοεμβρίου.

Στόχος είναι να επιτευχθούν συγκεκριμένες συμφωνίες για τη διευκόλυνση του εμπορίου, ιδιαίτερα στα τρόφιμα και τα αγροτικά προϊόντα, καθώς και για την κινητικότητα των νέων και τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας.

Ο Ρέινολντς εξήγησε ότι οι αλλαγές στην ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική επηρεάζουν άμεσα τις βρετανικές επιχειρήσεις και δημιουργούν αβεβαιότητα, την οποία η κυβέρνηση επιδιώκει να περιορίσει.

Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, η συζήτηση θα μπορούσε να επεκταθεί στην επιστροφή στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, στην τελωνειακή ένωση ή ακόμη και στην πλήρη επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ.

Ωστόσο, η Ντάουνινγκ Στριτ διευκρίνισε στη συνέχεια ότι οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις περιορίζονται στις πρακτικές συμφωνίες της συνόδου κορυφής και δεν περιλαμβάνουν διαπραγμάτευση για επαναφορά της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων.

Η κυβέρνηση επιμένει ότι οι δεσμεύσεις του προεκλογικού προγράμματος των Εργατικών εξακολουθούν να ισχύουν για την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο.

Μπέρναμ: Να γίνει μια ειλικρινής συζήτηση για το Brexit

Ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ έχει ταχθεί υπέρ μιας επανεξέτασης των σχέσεων με την Ευρώπη, υποστηρίζοντας ότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει σημαντικά από το δημοψήφισμα του 2016.

Σε συνέντευξή του στους Sunday Times, αναγνώρισε ότι η ελεύθερη μετακίνηση στο παρελθόν δημιουργούσε δυσκολίες, αλλά επισήμανε ότι το μεταναστευτικό μοντέλο εκείνης της περιόδου είχε διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, πολλοί Ευρωπαίοι εργαζόμενοι μετέβαιναν προσωρινά στη Βρετανία και στη συνέχεια επέστρεφαν στις χώρες τους, ενώ σήμερα παρατηρούνται διαφορετικές τάσεις ως προς τη μόνιμη εγκατάσταση μεταναστών.

Ο Μπέρναμ θεωρεί ότι η χώρα πρέπει να εξετάσει με πραγματικά δεδομένα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μιας ενδεχόμενης επιστροφής στην ελεύθερη κυκλοφορία.

Έχει επίσης εκφράσει την επιθυμία να δει το Ηνωμένο Βασίλειο να επιστρέφει στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι δεν προτείνει αλλαγή των βασικών όρων του Brexit κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο και ότι οποιαδήποτε σημαντική μεταβολή θα πρέπει να έχει τη δημοκρατική έγκριση των πολιτών.

Αντιδράσεις από Φάρατζ και Εργατικούς βουλευτές

Το ενδεχόμενο να ανοίξει ξανά η συζήτηση για την ελεύθερη μετακίνηση έχει ήδη προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις.

Ο επικεφαλής του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι εξετάζει μια σημαντική αλλαγή χωρίς να διαθέτει τη σχετική λαϊκή εντολή.

Υπενθύμισε ότι οι Εργατικοί είχαν δεσμευτεί να μην επαναφέρουν την ελεύθερη κυκλοφορία ούτε να επιδιώξουν επανένταξη στην ενιαία αγορά ή την τελωνειακή ένωση.

Επιφυλάξεις εκφράζονται και στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, ιδιαίτερα από βουλευτές περιοχών της βόρειας Αγγλίας και των Μίντλαντς, όπου το Brexit είχε συγκεντρώσει ισχυρή υποστήριξη.

Η βουλευτής Μέλανι Ον προειδοποίησε ότι η επαναφορά της συζήτησης ενδέχεται να αναζωπυρώσει τις πολιτικές και κοινωνικές αντιπαραθέσεις που είχαν προκαλέσει το δημοψήφισμα και η αποχώρηση από την ΕΕ.

Δημοψήφισμα ή εκλογές για την τελική απόφαση;

Ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να εγκριθεί μια ενδεχόμενη αλλαγή πολιτικής.

Ο υπουργός Επιχειρήσεων απέφυγε να διευκρινίσει εάν θα απαιτηθεί νέο δημοψήφισμα ή εάν θα αρκούσε η παρουσίαση ενός σχετικού προγράμματος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Ο Μπέρναμ έχει δηλώσει ότι δεν θα προχωρήσει σε επαναφορά της ελεύθερης κυκλοφορίας χωρίς τη συγκατάθεση των πολιτών, ενώ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι μελλοντικές εκλογές να αποτελέσουν το πεδίο για μια νέα πολιτική εντολή σχετικά με τις ευρωπαϊκές σχέσεις.

Προς το παρόν, η προσοχή στρέφεται στη σύνοδο της 20ής Νοεμβρίου, από την οποία η βρετανική κυβέρνηση προσδοκά απτά αποτελέσματα στις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με τις Βρυξέλλες.

Πηγές: The Guardian, BBC, Sky News