Τραγική κατάληξη είχε η ορειβατική αποστολή ενός 57χρονου Γερμανού στα Ιμαλάια, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση περίπου 1.500 μέτρων, μόλις μία ημέρα αφότου είχε καταφέρει να φτάσει στην κορυφή ενός από τα πιο απαιτητικά βουνά του Νεπάλ.
Τραγωδία στα Ιμαλάια: Κατέκτησε την κορυφή, αλλά δεν επέστρεψε ποτέ - «Βουτιά θανάτου» 1.500 μέτρων για 57χρονο ορειβάτη
Τραγωδία στο Νεπάλ με θύμα Γερμανό ορειβάτη, ο οποίος εξαφανίστηκε όταν ο οδηγός του απομακρύνθηκε για λίγα μόλις λεπτά. Η σορός του εντοπίστηκε εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα από το σημείο όπου είχε περάσει τη νύχτα.
Ο Βόλφγκανγκ Βάσιτσεκ είχε κατακτήσει την Κυριακή 25 Οκτωβρίου την κορυφή του όρους Άμα Νταμπλάμ, σε υψόμετρο περίπου 6.800 μέτρων. Ωστόσο, το επόμενο πρωί εξαφανίστηκε μυστηριωδώς από τον καταυλισμό όπου είχε διανυκτερεύσει μαζί με τον προσωπικό του οδηγό.
Σύμφωνα με το Reuters και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η σορός του εντοπίστηκε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, έπειτα από επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.
Τον άφησε μόνο για πέντε λεπτά και εξαφανίστηκε
Ο 57χρονος είχε φτάσει στην κορυφή του Άμα Νταμπλάμ μαζί με τον οδηγό του, Σόναμ Λάμα. Μετά την επιτυχημένη ανάβαση, επέστρεψαν στον τρίτο καταυλισμό του βουνού, σε υψόμετρο περίπου 6.200 μέτρων, όπου αποφάσισαν να περάσουν τη νύχτα.
Για τη διαμονή τους είχαν δανειστεί υπνόσακο και άλλο εξοπλισμό από ορειβάτες που βρίσκονταν στην περιοχή.
Το πρωί της Δευτέρας, ενώ προετοιμάζονταν για την κατάβαση, ο οδηγός απομακρύνθηκε για λίγα λεπτά προκειμένου να επιστρέψει τον δανεικό εξοπλισμό. Προηγουμένως, είχε ζητήσει από τον Γερμανό να παραμείνει στο σημείο και να τον περιμένει.
Όταν επέστρεψε, λιγότερο από πέντε λεπτά αργότερα, ο ορειβάτης είχε εξαφανιστεί.
Ο επικεφαλής της εταιρείας Real Himalaya, Γκοκούλ Θάπα, επιβεβαίωσε ότι ο 57χρονος χάθηκε από τον καταυλισμό το πρωί της Δευτέρας, χωρίς να έχει γίνει αντιληπτό τι ακριβώς συνέβη.
Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, διαπιστώθηκε επίσης ότι ο ορειβάτης δεν φορούσε κραμπόν, τον ειδικό εξοπλισμό που προσαρμόζεται στις μπότες για ασφαλέστερη κίνηση σε πάγο και χιόνι.
Η σορός βρέθηκε περίπου 1.700 μέτρα χαμηλότερα
Μετά την εξαφάνισή του κινητοποιήθηκαν διασώστες, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και ελικόπτερο.
Η σορός του Γερμανού εντοπίστηκε σε υψόμετρο περίπου 4.500 με 4.600 μέτρων, δηλαδή περίπου 1.600 με 1.700 μέτρα χαμηλότερα από τον καταυλισμό όπου είχε περάσει τη νύχτα.
Οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι ο 57χρονος έπεσε από μεγάλη απόσταση κατά την προσπάθειά του να κινηθεί στο βουνό.
Ωστόσο, οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν επιχείρησε να ξεκινήσει μόνος του την κατάβαση ή εάν έχασε την ισορροπία του κοντά στον καταυλισμό.
Η σορός του ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο για νεκροψία στο Κατμαντού, προκειμένου να ακολουθήσουν οι διαδικασίες παράδοσής της στην οικογένειά του.
Το επικίνδυνο βουνό κοντά στο Έβερεστ
Το Άμα Νταμπλάμ βρίσκεται στην περιοχή Κούμπου του Νεπάλ, κοντά στο Έβερεστ, και αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για έμπειρους ορειβάτες.
Παρά το γεγονός ότι δεν συγκαταλέγεται στις υψηλότερες κορυφές των Ιμαλαΐων, θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικό λόγω των απότομων πλαγιών, των εκτεθειμένων κορυφογραμμών και των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν σε μεγάλο υψόμετρο.
Κατά τη φετινή φθινοπωρινή περίοδο περισσότεροι από 300 ορειβάτες έχουν εξασφαλίσει άδεια ανάβασης στο συγκεκριμένο βουνό.
Ο θάνατος του Γερμανού είναι ο πρώτος που καταγράφεται στο Άμα Νταμπλάμ κατά την τρέχουσα ορειβατική περίοδο.
Η τραγωδία σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τον θάνατο δύο Ιαπώνων ορειβατών σε διαφορετική κορυφή του δυτικού Νεπάλ, υπενθυμίζοντας τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν ακόμη και έμπειροι αθλητές σε μεγάλα υψόμετρα.
Για τον Βόλφγκανγκ Βάσιτσεκ, η επιτυχία της Κυριακής μετατράπηκε μέσα σε λίγες ώρες σε τραγωδία, με την κατάκτηση της κορυφής να αποτελεί την τελευταία μεγάλη στιγμή της ορειβατικής του διαδρομής.
Πηγή: Reuters, AFP, CBS News και The Himalayan Times
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