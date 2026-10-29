Αυτοκίνητα αντιπερισπασμού και μυστικές πτήσεις: Πώς στήθηκε η επιχείρηση διαφυγής Μπολσονάρου στις ΗΠΑ

Η εικόνα θυμίζει σκηνή κινηματογραφικής κατασκοπείας. Μόνο που πρόκειται για πραγματική επιχείρηση διαφυγής, η οποία, σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal, οργανώθηκε με τη συνδρομή πολιτικών συμμάχων του Μπολσονάρου στην Αργεντινή και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την ώρα που πληροφορίες εμφάνιζαν τον Βραζιλιάνο πολιτικό να έχει ήδη φτάσει στη Φλόριντα, εκείνος εξακολουθούσε να βρίσκεται στη χώρα του. Το πραγματικό σχέδιο προέβλεπε χερσαία διαφυγή προς την Αργεντινή, όπου τον περίμενε ιδιωτικό αεροσκάφος.

Το σχέδιο με τα αυτοκίνητα και η διαφυγή στην Αργεντινή

Η επιχείρηση άρχισε να οργανώνεται μετά την εκλογική ήττα του Φλάβιο Μπολσονάρου από τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών της Κυριακής 25 Οκτωβρίου.

Σύμμαχοί του ανησυχούσαν ότι οι δικαστικές έρευνες που εκκρεμούσαν εις βάρος του θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη σύλληψή του. Το Ανώτατο Δικαστήριο είχε ήδη διατάξει την παράδοση των διαβατηρίων του και του είχε απαγορεύσει να εγκαταλείψει τη Βραζιλία.

Ο ίδιος είχε δηλώσει δημοσίως ότι θα συμμορφωνόταν με τη δικαστική απόφαση. Ωστόσο, λιγότερο από δύο ημέρες αργότερα βρισκόταν στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, στην οργάνωση της επιχείρησης συμμετείχε ο αδελφός του, Εντουάρντο Μπολσονάρου, ο οποίος διατηρεί στενές σχέσεις με το περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ.

Το βράδυ της Τρίτης, ο Φλάβιο, μαζί με τη σύζυγο και τις δύο κόρες του, πέρασε οδικώς τα σύνορα της Βραζιλίας με την Αργεντινή, μέσω της γέφυρας Τανκρέντο Νέβες.

Η διέλευση καταγράφηκε στις 22:50, ενώ λίγο αργότερα η οικογένεια έφτασε στο αεροδρόμιο του Πουέρτο Ιγκουασού.

Εκεί την περίμενε ένα ιδιωτικό αεροσκάφος Gulfstream G400, το οποίο είχε φτάσει από το Μπουένος Άιρες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα, ο Μπολσονάρου ταξίδεψε χρησιμοποιώντας ιταλικό διαβατήριο.

Ο άνθρωπος του Μιλέι που βρέθηκε στο αεροδρόμιο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εμπλοκή του Σαντιάγο Καπούτο, στενού συνεργάτη και κορυφαίου συμβούλου του προέδρου της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Καπούτο παρακολουθούσε την εξέλιξη της επιχείρησης και διατηρούσε επικοινωνία με τον Εντουάρντο Μπολσονάρου.

Μάλιστα, βρέθηκε στο Πουέρτο Ιγκουασού τη νύχτα της διαφυγής, ενώ η μεταφορά της οικογένειας προς το αεροσκάφος πραγματοποιήθηκε με τη συνοδεία οχήματος της αργεντίνικης αστυνομίας ασφαλείας αεροδρομίων.

Η παρουσία ενός τόσο στενού συνεργάτη του Μιλέι αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, δεδομένων των σχέσεων που έχουν αναπτύξει οι δύο πολιτικές οικογένειες.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής είχε στηρίξει ανοιχτά την υποψηφιότητα Μπολσονάρου, προκαλώντας αντιδράσεις στη Βραζιλία και επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ των δύο κυβερνήσεων.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης, το αεροσκάφος απογειώθηκε με προορισμό το Γκουαγιακίλ του Ισημερινού, όπου πραγματοποίησε στάση για ανεφοδιασμό, προτού συνεχίσει προς το Μαϊάμι.

Η παρέμβαση Τραμπ και ο ρόλος Ρούμπιο

Το δυσκολότερο κομμάτι της επιχείρησης δεν ήταν μόνο η έξοδος από τη Βραζιλία, αλλά και η εξασφάλιση της δυνατότητας εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά τη Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε προσωπικά την έγκρισή του για την υποδοχή του Μπολσονάρου και της οικογένειάς του.

Στις συνεννοήσεις συμμετείχε ο σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου Τζέισον Μίλερ, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ασχολήθηκε με τη διευθέτηση των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων.

Η οικογένεια εισήλθε τελικά στις ΗΠΑ με ειδική ανθρωπιστική άδεια, η οποία επιτρέπει παραμονή ενός έτους. Το συγκεκριμένο καθεστώς δεν ισοδυναμεί με χορήγηση πολιτικού ασύλου.

Το πρωί της Τετάρτης, το ιδιωτικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Όπα Λόκα του Μαϊάμι.

Κατά την αποβίβαση, μέλη της συνοδείας χρησιμοποίησαν ομπρέλες για να περιορίσουν την ορατότητα των τηλεοπτικών συνεργείων που βρίσκονταν στο σημείο.

Λίγο αργότερα, ο Φλάβιο Μπολσονάρου ευχαρίστησε δημόσια τον Τραμπ και τον Μιλέι για τη βοήθειά τους, ενώ σε πολιτική του δήλωση αμφισβήτησε το εκλογικό αποτέλεσμα και παρουσίασε τον εαυτό του ως τον πραγματικό ηγέτη της Βραζιλίας.

Η συμμαχία με τον Τραμπ και η επόμενη ημέρα

Η υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου προς την οικογένεια Μπολσονάρου δεν αποτελεί καινούργια εξέλιξη.

Ο Εντουάρντο Μπολσονάρου έχει αναπτύξει επί σειρά ετών σχέσεις με στελέχη του αμερικανικού συντηρητικού κινήματος, μεταξύ των οποίων ο Τζέισον Μίλερ και ο πρώην στρατηγικός σύμβουλος του Τραμπ, Στιβ Μπάνον.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι επαφές αυτές αξιοποιήθηκαν προκειμένου να εξασφαλιστεί πολιτική στήριξη στην οικογένεια, η οποία υποστηρίζει ότι οι δικαστικές έρευνες σε βάρος μελών της έχουν πολιτικά κίνητρα.

Οι ισχυρισμοί αυτοί αμφισβητούνται και δεν αποτελούν διαπιστωμένο γεγονός.

Η νέα εξέλιξη δημιουργεί πρόσθετες εντάσεις στις σχέσεις της Ουάσιγκτον με την Μπραζίλια, καθώς ο Τραμπ εξακολουθεί να εκφράζει επιφυλάξεις για τις εκλογές, χωρίς να έχει παρουσιάσει αποδείξεις που να ανατρέπουν το αποτέλεσμα.

Ο Λούλα επικράτησε με διαφορά άνω των 4,4 εκατομμυρίων ψήφων, ενώ η εκλογική του νίκη έχει αναγνωριστεί διεθνώς.

Από το Μαϊάμι, ο Φλάβιο Μπολσονάρου σχεδιάζει να συνεχίσει την πολιτική του δραστηριότητα και την αντιπαράθεση με τη νέα κυβέρνηση της Βραζιλίας.

Παραμένει, ωστόσο, άγνωστο εάν ο Λευκός Οίκος θα περιοριστεί στην παροχή καταφυγίου ή εάν η υπόθεση θα αποκτήσει μεγαλύτερες διπλωματικές διαστάσεις.

Προς το παρόν, η επιχείρηση που άρχισε με τέσσερα αυτοκίνητα στην Μπραζίλια και ολοκληρώθηκε με ένα ιδιωτικό τζετ στο Μαϊάμι πέτυχε τον βασικό της στόχο: ο ηττημένος υποψήφιος βρίσκεται στις ΗΠΑ, μακριά από τις βραζιλιάνικες αρχές και παρά τη δικαστική απαγόρευση που του είχε επιβληθεί.

Πηγές: The Wall Street Journal, Associated Press, UOL