Νετανιάχου: Δεν εξασφαλίζει πλειοψηφία και καταγγέλλει ότι τα αραβικά κόμματα «έκλεψαν» τις εκλογές

Οι καταγγελίες διατυπώθηκαν την Τετάρτη, μία ημέρα μετά τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, με το κόμμα του απερχόμενου πρωθυπουργού να υποστηρίζει ότι σημειώθηκαν εκτεταμένες παρατυπίες σε εκλογικά τμήματα αραβικών περιοχών.

Το Λικούντ ισχυρίζεται ότι διαθέτει εκατοντάδες μαρτυρίες και στοιχεία για εξαγορά ψήφων, εκφοβισμό, βία και άλλες παράνομες πρακτικές, ζητώντας την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών. Μέχρι στιγμής, πάντως, οι ισχυρισμοί περί εκτεταμένης νοθείας δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή.

Τα αραβικά κόμματα ανατρέπουν τις ισορροπίες

Η πολιτική αντιπαράθεση επικεντρώνεται στο Ράαμ και στο Κοινό Ψηφοδέλτιο, που εμφανίζονται να ενισχύουν σημαντικά την κοινοβουλευτική τους παρουσία.

Σύμφωνα με τα νεότερα προσωρινά αποτελέσματα της Τετάρτης, τα δύο αραβικά κόμματα εξασφαλίζουν συνολικά 19 έδρες, αριθμό που συνιστά ιστορικό υψηλό.

Την ίδια στιγμή, το στρατόπεδο Νετανιάχου συγκεντρώνει 53 έδρες και εκείνο του Γκάντι Άιζενκοτ 48. Καθώς απαιτούνται 61 έδρες για την εξασφάλιση κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, οι αραβικές πολιτικές δυνάμεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για τις μετεκλογικές εξελίξεις.

Αυτή ακριβώς η αριθμητική φαίνεται να βρίσκεται στο επίκεντρο της έντονης αντιπαράθεσης που έχει ξεσπάσει.

Το Λικούντ ζητά έρευνα για νοθεία

Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα Νετανιάχου υποστηρίζει ότι έχει διαβιβάσει στην αστυνομία, στην υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ και στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή στοιχεία για σειρά παρατυπιών.

Μεταξύ άλλων, γίνεται λόγος για φακέλους με μετρητά, απειλές σε μέλη εκλογικών επιτροπών, διπλή ψηφοφορία και χρήση παράνομου λογισμικού για κινητοποίηση ψηφοφόρων.

Οι καταγγελίες συνοδεύονται από αίτημα για διεξοδική διερεύνηση και ποινικές διώξεις, εφόσον διαπιστωθεί η τέλεση αδικημάτων.

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι εξετάζει τις καταγγελίες για παρατυπίες που υποβάλλονται από όλα τα κόμματα, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας ελέγχου της εκλογικής διαδικασίας.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του Ράαμ, Μανσούρ Αμπάς, απορρίπτει τις αιτιάσεις Νετανιάχου, κατηγορώντας τον ότι διαδίδει ψευδείς ισχυρισμούς.

Ο Χέρτζογκ θέλει κυβέρνηση, όχι νέες εκλογές

Ενώ η αντιπαράθεση για το εκλογικό αποτέλεσμα κλιμακώνεται, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, επιχειρεί να στρέψει την προσοχή των πολιτικών δυνάμεων στην επόμενη ημέρα.

Με δημόσια παρέμβασή του κάλεσε τα κόμματα να επιδείξουν διάθεση συνεργασίας, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο σχηματισμός κυβέρνησης και να αποφευχθεί μια νέα εκλογική αναμέτρηση.

Το πολιτικό αδιέξοδο παραμένει, καθώς ούτε το στρατόπεδο Νετανιάχου ούτε η αντιπολίτευση διαθέτουν από μόνα τους τις απαιτούμενες έδρες.

Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει έτοιμη να συνεργαστεί με όποια κυβέρνηση προκύψει, επισημαίνοντας τη σημασία της συνέχισης του διαλόγου με το Ισραήλ.

Η τελική κατανομή των εδρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Ωστόσο, ένα πράγμα έχει ήδη γίνει σαφές: οι αραβικές ψήφοι αποκτούν καθοριστικό πολιτικό βάρος και το Λικούντ αμφισβητεί το αποτέλεσμα πριν ακόμη ολοκληρωθεί η καταμέτρηση.

Πηγές: LiFO, The Times of Israel