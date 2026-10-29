Κάνουν φύλλο και φτερό τους αξιωματούχους

Ο έλεγχος των «Πόθεν Έσχες» των αξιωματούχων αποσκοπεί στον εντοπισμό περιπτώσεων αθέμιτου πλουτισμού κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Η δε δημοσιοποίηση των δηλώσεών τους αποσκοπεί στην ενημέρωση των πολιτών, ώστε να μπορούν να καταγγέλλουν φαινόμενα αθέμιτου πλουτισμού. Αρχικά, προβλεπόταν και η δημοσιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των συζύγων - ανήλικων τέκνων, αλλά η σχετική πρόνοια κρίθηκε αντισυνταγματική. Με την τελευταία τροποποίηση του νόμου, το 2024, τα «Πόθεν Έσχες» ελέγχονται και μάλιστα, από τον Έφορο Φορολογίας. Και υπάρχουν απτά αποτελέσματα, όπως ο εντοπισμός πρώην υπουργού που «ξέχασε» να δηλώσει περιουσία €2,5 εκατ. στο εξωτερικό.

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