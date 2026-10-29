Ryanair: Αλλάζει ο χρόνος παράδοσης αποσκευών από τις 10 Νοεμβρίου – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιβάτες

Συγκεκριμένα, οι ταξιδιώτες που έχουν παραδοτέες αποσκευές θα πρέπει να ολοκληρώνουν την παράδοσή τους τουλάχιστον 60 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης της πτήσης τους. Μέχρι σήμερα, το αντίστοιχο χρονικό όριο ήταν 40 λεπτά.

Η αλλαγή θα ισχύει σε όλα τα αεροδρόμια του δικτύου της εταιρείας, ανεξάρτητα από τον προορισμό του ταξιδιού.

Ποιους επηρεάζει ο νέος κανόνας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ryanair, περίπου δύο στους δέκα επιβάτες ταξιδεύουν με αποσκευές που παραδίδονται στο αεροδρόμιο. Αυτή είναι και η κατηγορία που επηρεάζεται άμεσα από τη νέα ρύθμιση.

Αντίθετα, για το υπόλοιπο 80% των ταξιδιωτών, οι οποίοι πραγματοποιούν ηλεκτρονικό check-in και μεταφέρουν μόνο χειραποσκευές, δεν αλλάζει κάτι στη διαδικασία.

Για παράδειγμα, εάν μια πτήση είναι προγραμματισμένη να αναχωρήσει στις 12 το μεσημέρι, η παράδοση της βαλίτσας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο στις 11 το πρωί και όχι στις 11:20, όπως ίσχυε προηγουμένως.

Γιατί αποφασίστηκε η αλλαγή

Η Ryanair υποστηρίζει ότι ο νέος κανονισμός αποσκοπεί στη διευκόλυνση της μετακίνησης των επιβατών μέσα στα αεροδρόμια, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης ταξιδιωτικής κίνησης.

Όπως εξήγησε ο επικεφαλής μάρκετινγκ της εταιρείας, Ντάρα Μπρέιντι, η νωρίτερη ολοκλήρωση της παράδοσης αποσκευών θα επιτρέπει στους ταξιδιώτες να διαθέτουν περισσότερο χρόνο για τους ελέγχους ασφαλείας και διαβατηρίων, ώστε να φτάνουν εγκαίρως στην πύλη επιβίβασης.

Παράλληλα, στόχος της αεροπορικής εταιρείας είναι να περιορίσει τα περιστατικά κατά τα οποία επιβάτες χάνουν την πτήση τους εξαιτίας καθυστερήσεων στους ελέγχους.

Η εταιρεία συστήνει στους ταξιδιώτες να βρίσκονται στο αεροδρόμιο τουλάχιστον δύο ώρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση.

Προειδοποιήσεις και για ακριβότερα αεροπορικά εισιτήρια

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ryanair προειδοποιεί για πιθανές σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μάικλ Ο'Λίρι, εκτίμησε σε δηλώσεις του στο Euronews ότι οι αεροπορικοί ναύλοι στην Ευρώπη ενδέχεται να αυξηθούν έως και 20% μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Όπως υποστήριξε, βασικός παράγοντας είναι η άνοδος του κόστους των καυσίμων, καθώς αρκετές αεροπορικές εταιρείες δεν έχουν εξασφαλίσει επαρκή προστασία από τις διακυμάνσεις των τιμών για την περίοδο μετά τον Απρίλιο του 2027.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι ενδεχόμενες πτωχεύσεις και συγχωνεύσεις αεροπορικών εταιρειών θα μπορούσαν να περιορίσουν τις διαθέσιμες θέσεις, ασκώντας πρόσθετες πιέσεις στις τιμές.

Στο μεταξύ, η Ryanair έχει ανακοινώσει περιορισμό δρομολογίων προς το Βέλγιο, ως αντίδραση στα σχέδια αύξησης του αεροπορικού φόρου από τα 2 στα 7 ευρώ τον Ιανουάριο του 2027.

Για τους επιβάτες, πάντως, η πιο άμεση αλλαγή αφορά τον χρόνο προσέλευσης στο αεροδρόμιο. Από τις 10 Νοεμβρίου, όσοι ταξιδεύουν με παραδοτέα βαλίτσα θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία τουλάχιστον μία ώρα πριν από την αναχώρηση, ώστε να αποφύγουν δυσάρεστες εκπλήξεις.

Πηγές: Ryanair, Euronews