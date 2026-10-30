Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέστειλαν, προσωρινά και ανεπισήμως, τις αεροπορικές επιδρομές τους εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, κατόπιν της πίεσης που άσκησε για αυτό ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε χθες Πέμπτη η Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές της ενήμερες για τις επιχειρήσεις τους.
WSJ: Η Ουκρανία αναστέλλει τις επιδρομές σε διυλιστήρια της Ρωσίας εξαιτίας της πίεσης του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ
Μονάδες τους οι οποίες διεξάγουν επιδρομές μακράς εμβέλειας με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα διατάχτηκαν στα μέσα του Οκτωβρίου να αναστείλουν τα πλήγματα σε διυλιστήρια μόλις ολοκληρώνονταν κάποιες που είχαν σχεδιαστεί ήδη, σύμφωνα με τις πληροφορίες της αμερικανικής εφημερίδας.
Μονάδες τους οι οποίες διεξάγουν επιδρομές μακράς εμβέλειας με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα διατάχτηκαν στα μέσα του Οκτωβρίου να αναστείλουν τα πλήγματα σε διυλιστήρια μόλις ολοκληρώνονταν κάποιες που είχαν σχεδιαστεί ήδη, σύμφωνα με τις πληροφορίες της αμερικανικής εφημερίδας.
Η παύση αυτή αναμένεται να διαρκέσει ως τουλάχιστον τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές στις ΗΠΑ, την ερχόμενη Τρίτη 3η Νοεμβρίου, και πιθανόν να παραταθεί ως αργότερα τον ερχόμενο μήνα, πάντα κατά την Τζέρναλ. Σε αντάλλαγμα, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις συμφώνησαν να μη βάζουν στο στόχαστρο ουκρανικές ενεργειακές και πολιτικές υποδομές, πρόσθεσε.
Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τις πληροφορίες της εφημερίδας.
Το δημοσίευμα καταγράφεται με φόντο τις νέες πρωτοβουλίες των ΗΠΑ για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, με την ελπίδα πως θα επιτρέψουν να τερματιστεί η πιο πολύνεκρη ένοπλη σύρραξη στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η σχέση του αμερικανού προέδρου Τραμπ με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εισήλθε σε τροχιά νέας επιδείνωσης τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Ρεπουμπλικάνος, που δεν έκρυβε τον εκνευρισμό του με το Κίεβο εν μέσω πληγμάτων στα ρωσικά διυλιστήρια και της, δυνητικά πολύ δαπανηρής εκλογικά, αύξησης των τιμών του ντίζελ, έφθασε στο σημείο να πει πως πιθανόν η Ουκρανία χρειάζεται «νέο» ηγέτη.
Το Κίεβο είχε απορρίψει το αμερικανικό αίτημα να ανασταλούν οι επιδρομές στα διυλιστήρια, που χαρακτηρίζει ανταπόδοση στους ρωσικούς βομβαρδισμούς από τον Φεβρουάριο του 2022.
Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ αντέδρασε ανακοινώνοντας συμφωνία για την αγορά ντίζελ από τη Ρωσία και αναστέλλοντας κάποιες κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας.
ΠΗΓΗ: ERTNEWS
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