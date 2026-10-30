Η μεγαλύτερη ψηφιακή ληστεία όλων των εποχών: Χάκερ άρπαξαν 6,3 δισ. δολάρια από την Binance μέσα σε 20 λεπτά

Σύμφωνα με το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky News και το πρακτορείο Reuters, η αξία των κρυπτονομισμάτων που μεταφέρθηκαν από τα ψηφιακά πορτοφόλια της εταιρείας εκτιμάται σε περίπου 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που, εφόσον επιβεβαιωθεί οριστικά, καθιστά την υπόθεση τη μεγαλύτερη γνωστή κλοπή στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων.

Η επίθεση σημειώθηκε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση εταιρειών ασφαλείας, οργανισμών παρακολούθησης συναλλαγών blockchain και εκδοτών ψηφιακών νομισμάτων, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι απώλειες και να εντοπιστούν οι δράστες.

Πώς εξαφανίστηκαν δισεκατομμύρια μέσα σε 20 λεπτά

Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η εξειδικευμένη εταιρεία TRM Labs αποκαλύπτουν την ταχύτητα και την πολυπλοκότητα της επίθεσης, καθώς οι δράστες κατάφεραν να μεταφέρουν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 6,36 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω δέκα διαφορετικών δικτύων blockchain, με το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών να πραγματοποιείται μέσα σε περίπου 20 λεπτά.

Η ίδια εταιρεία εκτιμά ότι η προετοιμασία είχε ξεκινήσει τουλάχιστον 36 ώρες νωρίτερα, με τους επιτιθέμενους να πραγματοποιούν δοκιμαστικές κινήσεις πριν ενεργοποιήσουν τον μηχανισμό μεταφοράς των χρημάτων.

Ο Άρι Ρέντμπορντ, επικεφαλής πολιτικής της TRM Labs, δήλωσε στο Sky News ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά ασυνήθιστη επίθεση, τόσο λόγω του μεγέθους της όσο και λόγω της ταχύτητας με την οποία μετακινήθηκαν τα κεφάλαια.

Όπως εξήγησε, η δυνατότητα μεταφοράς δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε ελάχιστα λεπτά καταδεικνύει τις σοβαρές προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει η αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Στο μικροσκόπιο η Βόρεια Κορέα

Σύμφωνα με το Reuters, η TRM Labs αποδίδει την επίθεση στην ομάδα TraderTraitor, η οποία συνδέεται με τη Βόρεια Κορέα και έχει απασχολήσει τις διεθνείς αρχές για προηγούμενες μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπιθέσεις.

Η συγκεκριμένη ομάδα είχε συνδεθεί από το FBI και με την επίθεση στην πλατφόρμα Bybit τον Φεβρουάριο του 2025, κατά την οποία εκλάπησαν κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η νέα υπόθεση ξεπερνά εκείνη την επίθεση κατά περισσότερο από τέσσερις φορές, αναδεικνύοντας την αυξανόμενη κλίμακα των επιχειρήσεων που αποδίδονται σε οργανωμένες ομάδες κυβερνοεγκληματιών.

Η TRM Labs αναφέρει ότι διαθέτει υψηλό βαθμό βεβαιότητας για την ταυτοποίηση των δραστών, στηριζόμενη στην ανάλυση συναλλαγών και σε πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας. Ωστόσο, η ταυτότητα των δραστών δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από τις αρμόδιες αρχές.

Πάγωσαν δισεκατομμύρια, αλλά οι χάκερ κρατούν ακόμη 2,4 δισ.

Η κινητοποίηση για τον περιορισμό των απωλειών υπήρξε άμεση, καθώς εταιρείες που εκδίδουν ψηφιακά νομίσματα προχώρησαν στη δέσμευση μεγάλου μέρους των περιουσιακών στοιχείων που είχαν μεταφερθεί.

Σύμφωνα με την ανάλυση της TRM Labs, οι εταιρείες Tether, Circle, Ripple και World Liberty Financial, σε συνεργασία με άλλους φορείς, συνέβαλαν στο πάγωμα κεφαλαίων συνολικής αξίας περίπου 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Παρά την εξέλιξη αυτή, οι επιτιθέμενοι εξακολουθούν να ελέγχουν περισσότερα από 420.000 Ether και 18.270 Bitcoin, συνολικής αξίας περίπου 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία είναι δυσκολότερο να δεσμευτούν.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το πάγωμα ενός ψηφιακού περιουσιακού στοιχείου δεν συνεπάγεται απαραίτητα την επιστροφή του στον νόμιμο κάτοχό του, καθώς η ανάκτηση των χρημάτων αποτελεί ξεχωριστή και συχνά ιδιαίτερα περίπλοκη διαδικασία.

Τι λέει η Binance για τα χρήματα των πελατών

Η Binance ανακοίνωσε ότι εξετάζει επειγόντως τις συνθήκες του περιστατικού, προχωρώντας σε προσωρινή αναστολή καταθέσεων και αναλήψεων, ώστε να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίοι έλεγχοι ασφαλείας.

Η εταιρεία διαβεβαίωσε ότι τα χρήματα των πελατών της παραμένουν ασφαλή και ότι θα καλύψει τις απώλειες που συνδέονται με την κυβερνοεπίθεση.

Σύμφωνα με το Associated Press, τα πρώτα ευρήματα της εσωτερικής διερεύνησης παραπέμπουν σε πιθανή παραβίαση φορητού υπολογιστή μηχανικού της εταιρείας, μέσω του οποίου ενδέχεται να αποκτήθηκε πρόσβαση σε τεχνικές υποδομές που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία συναλλαγών.

Η Binance διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις διαρροής των ιδιωτικών κλειδιών των ψηφιακών πορτοφολιών της.

Πρόκειται πάντως για προκαταρκτικά συμπεράσματα και όχι για οριστικό πόρισμα σχετικά με τον τρόπο που πραγματοποιήθηκε η παραβίαση.

Συναγερμός στις αγορές και βουτιά του Bitcoin

Η είδηση της επίθεσης προκάλεσε αναταράξεις στην αγορά των κρυπτονομισμάτων, με το Bitcoin να υποχωρεί σημαντικά και αρκετά μικρότερα ψηφιακά νομίσματα να καταγράφουν ακόμη μεγαλύτερες απώλειες.

Σύμφωνα με το Sky News, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου, το Bitcoin διαπραγματευόταν κοντά στα 77.000 δολάρια, έχοντας χάσει περίπου 5% της αξίας του μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο.

Παράλληλα, δημοσίευμα της εφημερίδας The National αναφέρει ότι περισσότερα από 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε μοχλευμένες θέσεις ρευστοποιήθηκαν μέσα σε 24 ώρες, καθώς η ανησυχία επεκτάθηκε στην ευρύτερη αγορά.

Μπορεί η κρίση να επηρεάσει και τις τράπεζες;

Η υπόθεση προκαλεί συζητήσεις και για τις πιθανές επιπτώσεις στο παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν ενισχυθεί οι σχέσεις μεταξύ μεγάλων τραπεζών, επενδυτικών οργανισμών και της αγοράς ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Μιλώντας στο Sky News, η Ιζαμπέλα Καμίνσκα, αρχισυντάκτρια της οικονομικής έκδοσης The Blind Spot και πρώην δημοσιογράφος των Financial Times, επισήμανε ότι οι μεγάλες πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων εμφανίζουν ορισμένα χαρακτηριστικά συγκέντρωσης κινδύνου που συναντώνται και στο παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα.

Η ίδια υπογράμμισε ότι οι επενδυτές σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία δεν διαθέτουν απαραίτητα προστασία αντίστοιχη με εκείνη που προσφέρουν τα συστήματα εγγύησης τραπεζικών καταθέσεων, ενώ προειδοποίησε ότι η αυξανόμενη διασύνδεση των δύο αγορών δημιουργεί νέους κινδύνους μετάδοσης μιας κρίσης.

Προς το παρόν, παραμένει άγνωστο το πλήρες οικονομικό αποτύπωμα της επίθεσης, όπως και το κατά πόσο οι προσπάθειες εντοπισμού και δέσμευσης των κλεμμένων κεφαλαίων θα οδηγήσουν στην ανάκτησή τους.