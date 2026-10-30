Σε μια προσπάθεια που ενδέχεται να είναι από τις τελευταίες της πριν από τη λήξη της θητείας της, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, αρχίζει σήμερα νέο κύκλο επαφών στην Κύπρο, με στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών στο Κυπριακό.
Στη Κύπρο η Ολγκίν: Παίζει ίσως το τελευταίο της χαρτί στο Κυπριακό - Κρίσιμος Νοέμβριος για τις συνομιλίες
Ο νέος κύκλος επαφών αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς για τις 9 Νοεμβρίου προγραμματίζεται τριμερής συνάντηση, η οποία ενδέχεται να αποτελέσει καθοριστικό σταθμό για τις επόμενες κινήσεις στο Κυπριακό.
Η κα Ολγκίν θα συναντηθεί σήμερα, Παρασκευή, στις 12:30 το μεσημέρι, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται να έχει χωριστή συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να διαπιστώσει κατά πόσο υπάρχει περιθώριο γεφύρωσης των διαφορών μεταξύ των δύο πλευρών.
Ο νέος κύκλος επαφών αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς για τις 9 Νοεμβρίου προγραμματίζεται τριμερής συνάντηση, η οποία ενδέχεται να αποτελέσει καθοριστικό σταθμό για τις επόμενες κινήσεις στο Κυπριακό.
Με τη θητεία της προσωπικής απεσταλμένης, αλλά και του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, να ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο, η παρούσα πρωτοβουλία ενδέχεται να αποτελεί μία από τις τελευταίες ευκαιρίες της κ. Ολγκίν να καταγράψει ουσιαστική πρόοδο και να ανοίξει τον δρόμο για επανέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας.
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να δημιουργηθεί παράθυρο ευκαιρίας για ουσιαστικές συνομιλίες, επισημαίνοντας ότι επανέρχεται διαρκώς με νέες ιδέες και προσεγγίσεις, πάντοτε εντός του συμφωνημένου πλαισίου.
Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι δυσκολίες, οι προκλήσεις και τα υφιστάμενα προβλήματα δεν μπορούν να υποτιμηθούν, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι ο ίδιος παραμένει προσηλωμένος στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας.
Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια συγκυρία κατά την οποία οι δύο ηγέτες έχουν επαναρχίσει τις απευθείας επαφές τους, χωρίς ωστόσο να έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής πρόοδος που να επιτρέπει την επανέναρξη επίσημων διαπραγματεύσεων.
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