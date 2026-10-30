Ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε προσωπικά σε δημοσιογράφο του Reuters, όταν εκείνος τον ρώτησε εάν η ακύρωση προεκλογικής εμφάνισης στο Κάνσας συνδεόταν με την κούραση από τα συνεχόμενα ταξίδια.
«Είσαι αηδιαστικός, έχεις τα χάλια σου»: Ξέσπασε ο Τραμπ κατά δημοσιογράφου που τον ρώτησε για την υγεία του (Βίντεο)
Όταν ο δημοσιογράφος εξήγησε ότι ήθελε απλώς να βεβαιωθεί πως ο πρόεδρος είναι καλά, ο Τραμπ σχολίασε την εμφάνισή του, λέγοντας ότι δεν βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση.
Νέο επεισόδιο έντασης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και δημοσιογράφου σημειώθηκε την Πέμπτη, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος αντέδρασε έντονα σε ερώτηση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, εξαπολύοντας προσωπική επίθεση κατά του δημοσιογράφου που την υπέβαλε.
Σύμφωνα με το Al Jazeera, το περιστατικό σημειώθηκε μετά από προεκλογική συγκέντρωση στη Νότια Καρολίνα, όταν ο Τραμπ συνομιλούσε με εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης κοντά στο προεδρικό αεροσκάφος.
Ο δημοσιογράφος του Reuters, Τζέικομπ Μπόγκεϊτζ, τον ρώτησε εάν η απόφασή του να ακυρώσει προγραμματισμένη επίσκεψη στο Κάνσας είχε σχέση με την κούραση από τα συνεχόμενα ταξίδια ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.
Η ερώτηση προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος αρχικά χαρακτήρισε απαράδεκτη την ερώτηση και στη συνέχεια επιτέθηκε στο Reuters.
Όταν ο δημοσιογράφος εξήγησε ότι ήθελε απλώς να βεβαιωθεί πως ο πρόεδρος είναι καλά, ο Τραμπ σχολίασε την εμφάνισή του, λέγοντας ότι δεν βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση.
«Αισθάνομαι τέλεια. Είσαι αηδιαστικός. Φτιάξε τη φυσική σου κατάσταση. Έχεις τα χάλια σου», του είπε χαρακτηριστικά.
President Trump lashed out at a reporter Thursday after being asked about his health amid a busy schedule of campaign events ahead of the midterm elections. “I feel perfect. You are disgusting,” Trump told the reporter. “Put yourself in shape. You look like hell.” https://t.co/11xmvXnLvq— CBS News (@CBSNews) October 29, 2026
Ο Τραμπ υποστήριξε ότι δεν επισκέπτεται το Κάνσας επειδή θεωρεί πως δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσει εκεί προεκλογική εμφάνιση, ενώ διευκρίνισε ότι θα συμμετάσχει σε συγκέντρωση μέσω τηλεφώνου και θα συνεχίσει τις εμφανίσεις του σε άλλες πολιτείες.
Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και αναπαράχθηκε από αμερικανικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, προκαλώντας νέα συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος αντιμετωπίζει τις ερωτήσεις δημοσιογράφων.
Το επεισόδιο σημειώνεται λίγες ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, με τον Τραμπ να πραγματοποιεί διαδοχικές προεκλογικές παρεμβάσεις για τη στήριξη υποψηφίων των Ρεπουμπλικανών.
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