Τέσσερα πετρελαιοφόρα στις φλόγες μετά από πρόσκρουση σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ

Από την πλευρά της, η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, που υπάγεται στο Υπουργείο Άμυνας, ανέφερε κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι ειδοποιήθηκε για σκάφος που βρισκόταν στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ, όχι μακριά από τις ακτές του Ομάν, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την κατάσταση του πληρώματός του.

Νωρίτερα, η UKMTO είχε ανακοινώσει ότι δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «βλήμα άγνωστου τύπου» στην ίδια περιοχή, προσθέτοντας ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να εξακριβώσει αν τα δύο αυτά πλοία περιλαμβάνονται στα τέσσερα στα οποία αναφέρθηκαν οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν αρχικά ότι τρία πλοία, τα οποία χαρακτήρισαν «παραβάτες» των απαιτήσεων της Τεχεράνης, «εξερράγησαν και πήραν φωτιά καθώς διέρχονταν από μη εξουσιοδοτημένη διαδρομή στο νότιο τμήμα των Στενών».

Σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, τα πλοία είχαν «απενεργοποιήσει τα συστήματα ραντάρ και πλοήγησης» και αγνόησαν τις προειδοποιήσεις. Ανακοίνωσαν επίσης ότι κατέσχεσαν αμερικανικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα αναγνώρισης στην περιοχή.

Δεν έγιναν γνωστά τα στοιχεία ιδιοκτησίας των πλοίων και των φορτίων τους, ούτε οι σημαίες υπό τις οποίες έπλεαν.

Αργότερα, ο ιρανικός στρατός ανέφερε ότι ακόμη ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από νάρκη.

Το σκάφος, που «έπλεε παράνομα σε απαγορευμένη και επικίνδυνη περιοχή (...) υπέστη ζημιά και έπιασε φωτιά αφού έπεσε σε ναυτικές νάρκες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Η UKMTO είχε επίσης ανακοινώσει ότι άλλο πλοίο βυθίστηκε στα Στενά, ανοικτά του Ομάν, διευκρινίζοντας αργότερα ότι επρόκειτο για παραδοσιακό καΐκι που ενεπλάκη σε «συμβάν ασφαλείας». Το πλήρωμά του απομακρύνθηκε και είναι σώο.

Τα Στενά του Ορμούζ, ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν, έχουν πλάτος περίπου 30 χιλιομέτρων στο στενότερο σημείο τους και αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη μεταφορά υδρογονανθράκων.

Η Τεχεράνη διεκδικεί τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού και βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που επιχειρούν να τη διασχίσουν χωρίς την έγκρισή της, κατά μήκος των ακτών του Ομάν.

Σε αντίποινα για τον ιρανικό αποκλεισμό, η Ουάσιγκτον συνεχίζει τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο και συνοδεύει με πολεμικά πλοία πετρελαιοφόρα που διέρχονται από τα Στενά.

Την Κυριακή, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) είχε ανακοινώσει ότι οι κυριότερες οδοί ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ είναι πλέον «απαλλαγμένες από ιρανικές νάρκες».

Οι Φρουροί της Επανάστασης απάντησαν ότι «η απαγορευμένη διαδρομή είναι ναρκοθετημένη», καλώντας τη CENTCOM να αποδείξει τους ισχυρισμούς της περί αποναρκοθέτησης με ανεξάρτητα στοιχεία.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ