Ο ΠΑΣΥΚΑΦ παρουσιάζει το νέο του Φυλακτό για το 2027, μια ξεχωριστή δημιουργία εμπνευσμένη από το σύμβολο του απείρου, που εκφράζει όλα εκείνα τα συναισθήματα που δεν χωρούν σε λέξεις. Το άπειρο συμβολίζει τους δεσμούς που μας ενώνουν, την αγάπη που μοιραζόμαστε, τη δύναμη που αντλούμε ο ένας από τον άλλο και την ελπίδα που μας συνοδεύει σε κάθε διαδρομή. Είναι μια υπενθύμιση πως όσα έχουν πραγματική αξία στη ζωή δεν γνωρίζουν όρια.
Φυλακτό ΠΑΣΥΚΑΦ 2027: Όσα μας ενώνουν δεν γνωρίζουν όρια
Με κεντρικό μήνυμα «Όσα μας ενώνουν δεν γνωρίζουν όρια», το Φυλακτό του 2027 μάς προσκαλεί να μοιραστούμε συναισθήματα αγάπης, αλληλεγγύης και προσφοράς, στηρίζοντας παράλληλα το σημαντικό έργο του ΠΑΣΥΚΑΦ.
Η φετινή δημιουργία αποκτά έναν ακόμη ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συνδέεται με τη συμπλήρωση 40 χρόνων προσφοράς και παρουσίας του ΠΑΣΥΚΑΦ. Τέσσερις δεκαετίες αδιάκοπης στήριξης, φροντίδας και αλληλεγγύης προς τα άτομα με εμπειρία καρκίνου και τις οικογένειές τους. Όπως το σύμβολο του απείρου, έτσι και η διαχρονική αυτή πορεία μάς υπενθυμίζει πως η αγάπη, η ανθρώπινη σύνδεση και η προσφορά δεν γνωρίζουν όρια.
Με μια συμβολική εισφορά των €20, το κοινό μπορεί να αποκτήσει το νέο Φυλακτό και να συμβάλει στη συνέχιση των δωρεάν Υπηρεσιών και Προγραμμάτων του ΠΑΣΥΚΑΦ, που προσφέρονται παγκύπρια στα άτομα με εμπειρία καρκίνου και στις οικογένειές τους.
Κατασκευασμένο από ασήμι 925°, με κομψό σχεδιασμό και διαθέσιμο με κόκκινο ή μαύρο κορδόνι, το Φυλακτό 2027 αποτελεί μια ιδιαίτερη επιλογή για προσωπική χρήση, αλλά και ένα ξεχωριστό δώρο με ουσιαστικό μήνυμα για τα αγαπημένα μας πρόσωπα.
Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, ο ΠΑΣΥΚΑΦ καλεί το κοινό, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να αγκαλιάσουν το Φυλακτό του 2027 και να γίνουν μέρος μιας κοινής προσπάθειας προσφοράς και αλληλεγγύης.
Το Φυλακτό διατίθεται με συμβολική εισφορά €20 και μπορείτε να το προμηθευτείτε από τα επαρχιακά γραφεία του Συνδέσμου ή να το παραγγείλετε διαδικτυακά, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του ΠΑΣΥΚΑΦ, με δυνατότητα αποστολής. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.pasykaf.org.
Φορέστε με περηφάνια το Φυλακτό του 2027 και στηρίξτε τον ΠΑΣΥΚΑΦ.
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