Τουλάχιστον 14 νεκροί από πλήγματα drones σε καταυλισμό εκτοπισμένων στην Αιθιοπία

Στόχος ήταν ο καταυλισμός εκτοπισμένων της Χάιγκ, κοντά στην πόλη Ντέσι, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

«Τέσσερα πλήγματα drones πραγματοποιήθηκαν το ένα μετά το άλλο. Ενταφιάσαμε 14 άτομα στο κέντρο για τους εκτοπισμένους. Άλλα δύο πέθαναν ενώ δέχονταν ιατρική φροντίδα», δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας. Άλλοι κάτοικοι, μεταξύ των οποίων ένας που είπε ότι ενταφίασε πτώματα, ανέφεραν ότι οι νεκροί ανέρχονται σε 14 με 15 και ότι ανάμεσά τους βρίσκονταν πολλά παιδιά. Τα πλήγματα έγιναν «ακριβώς την ώρα που οι μαθητές επέστρεφαν από το σχολείο», ανέφερε άλλος αυτόπτης μάρτυρας.

Οι δυνάμεις της Αντίς Αμπέμπα έχουν εξαπολύσει πολλά πλήγματα με drones στην Αμχάρα, τη δεύτερη πιο πολυπληθή επαρχία της Αιθιοπίας, με περισσότερους από 20 εκατομμύρια κατοίκους. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε τον Ιούλιο ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, σχεδόν μισό εκατομμύριο άνθρωποι στην περιοχή αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Οι εκτοπισμένοι στον καταυλισμό προέρχονται από την Ορόμια, τη γειτονική προς την Αμχάρα και πιο πολυπληθή περιοχή της χώρας, σύμφωνα με τους μάρτυρες. Εκεί, ο Στρατός Απελευθέρωσης Ορόμο (OLA), τον οποίο η Αντίς Αμπέμπα χαρακτηρίζει «τρομοκρατική οργάνωση», διεξάγει ένοπλο αγώνα κατά των ομοσπονδιακών δυνάμεων για περισσότερα από οκτώ χρόνια.

Τον Σεπτέμβριο, οι Fano και OLA σχημάτισαν στρατιωτική συμμαχία με πολλές άλλες ένοπλες οργανώσεις της Αιθιοπίας, μεταξύ των οποίων το Μέτωπο Απελευθέρωσης του Λαού του Τιγκράι (TPLF). Στόχος της συμμαχίας είναι «να ανατρέψει» την ομοσπονδιακή κυβέρνηση του πρωθυπουργού Αμπίι Άχμεντ.

Οι Fano και οι δυνάμεις του TPLF κατέλαβαν αρχικά εδάφη στο βόρειο τμήμα της χώρας, αλλά αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν έπειτα από πλήγματα του ομοσπονδιακού στρατού.

Πηγή: ΚΥΠΕ