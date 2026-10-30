Δ. Πόλης Χρυσοχούς: Με τη συμμετοχή μαθητών και εθελοντών η εκστρατεία καθαριότητας «LET’S DO IT CYPRUS»

Η δράση υλοποιήθηκε στα δημοτικά διαμερίσματα Πόλης Χρυσοχούς και Αργάκας, με τη συμμετοχή του προσωπικού του Δήμου και σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Αργάκας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ.Π.Χρυσοχούς μικροί και μεγάλοι ένωσαν τις δυνάμεις τους, συμβάλλοντας στην καθαριότητα των περιοχών και στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης.

Μέσα από την πρωτοβουλία αναδείχθηκε η σημασία της συλλογικής προσπάθειας και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στη διατήρηση ενός καθαρού και υγιούς περιβάλλοντος.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς το προσωπικό του, τους εθελοντές, καθώς και τους μαθητές και εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου Αργάκας για την ενεργό συμμετοχή και την πολύτιμη συμβολή τους στην επιτυχία της εκστρατείας.

Η σημερινή δράση υπενθύμισε ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ευθύνη όλων και ότι η αλλαγή ξεκινά από τις καθημερινές μας πράξεις, με στόχο την παράδοση ενός καθαρότερου τόπου στις επόμενες γενιές, καταλήγει η ανακοίνωση.