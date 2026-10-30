Η «κλοπή του αιώνα» σε μόλις 20 λεπτά: Βορειοκορεάτες χάκερ άρπαξαν 6,3 δισ. δολάρια από την Binance - Ποια είναι η μυστηριώδης ομάδα TraderTraitor

Η κυβερνοεπίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου και προκάλεσε αναστάτωση στις διεθνείς αγορές, ενώ οι πρώτες έρευνες στρέφονται προς τη Βόρεια Κορέα και συγκεκριμένα την ομάδα χάκερ TraderTraitor, η οποία έχει συνδεθεί με προηγούμενες μεγάλες επιθέσεις σε πλατφόρμες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με το Reuters και την εταιρεία ανάλυσης δεδομένων blockchain TRM Labs, οι δράστες κατάφεραν να μεταφέρουν περίπου 6,36 δισεκατομμύρια δολάρια από ψηφιακά πορτοφόλια της Binance σε διευθύνσεις υπό τον έλεγχό τους, χρησιμοποιώντας δέκα διαφορετικά δίκτυα blockchain. Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων μετακινήθηκε μέσα σε περίπου 20 λεπτά.

Πώς έγινε η επίθεση

Η επιχείρηση φαίνεται ότι είχε προετοιμαστεί αρκετές ώρες πριν από την πραγματοποίησή της. Οι ερευνητές εντόπισαν ύποπτες κινήσεις σε ψηφιακά πορτοφόλια ήδη από τις 28 Οκτωβρίου, καθώς και δοκιμές κακόβουλου κώδικα πριν από τη μαζική μεταφορά των κεφαλαίων.

Η κύρια φάση της επίθεσης άρχισε στις 20:05 ώρα UTC, όταν τεράστια ποσά άρχισαν να απομακρύνονται από τα πορτοφόλια της Binance.

Οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν, σύμφωνα με την TRM Labs, παραβίαση της υποδομής που χρησιμοποιείται για την έγκριση συναλλαγών. Με αυτόν τον τρόπο απέκτησαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μαζικές μεταφορές χωρίς την εξουσιοδότηση του ανταλλακτηρίου.

Ένα δεύτερο κύμα μεταφορών ακολούθησε αργότερα, επηρεάζοντας και άλλα δίκτυα κρυπτονομισμάτων.

Η αρχική έρευνα της Binance εξέτασε το ενδεχόμενο παραβίασης φορητού υπολογιστή εργαζομένου της, ωστόσο στη συνέχεια εντοπίστηκαν πρόσθετα σημεία παραβίασης.

Ποιοι είναι οι ύποπτοι

Οι υποψίες επικεντρώνονται στην TraderTraitor, μία ομάδα κυβερνοεγκληματιών που οι αμερικανικές αρχές έχουν συνδέσει με τη Βόρεια Κορέα.

Η ομάδα θεωρείται μέρος ενός ευρύτερου δικτύου κυβερνοεπιθέσεων που συνδέεται με τη γνωστή Lazarus Group, η οποία δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια εναντίον χρηματοπιστωτικών οργανισμών και εταιρειών τεχνολογίας.

Η TraderTraitor έχει κατηγορηθεί για την επίθεση στην πλατφόρμα Bybit τον Φεβρουάριο του 2025, κατά την οποία αφαιρέθηκαν περίπου 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια.

Η TRM Labs εκτιμά με υψηλό βαθμό βεβαιότητας ότι η ίδια ομάδα βρίσκεται πίσω και από τη νέα επίθεση. Παρ' όλα αυτά, η Binance δεν έχει επιβεβαιώσει δημοσίως την ταυτότητα των δραστών, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη απόδοση ευθυνών από κάποια κυβέρνηση.

Οι αμερικανικές αρχές έχουν επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η Βόρεια Κορέα χρησιμοποιεί τα έσοδα από κλοπές κρυπτονομισμάτων για την εξασφάλιση συναλλάγματος και τη χρηματοδότηση κρατικών προγραμμάτων, περιλαμβανομένων των εξοπλιστικών της δραστηριοτήτων.

Αγώνας δρόμου για τα κλεμμένα δισεκατομμύρια

Μετά τον εντοπισμό της παραβίασης, ξεκίνησε προσπάθεια περιορισμού των απωλειών και δέσμευσης των κλεμμένων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Οι εταιρείες Tether, Circle, Ripple και World Liberty Financial προχώρησαν σε δεσμεύσεις ψηφιακών νομισμάτων συνολικής αξίας περίπου 2,67 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ακολούθησαν επιπλέον παρεμβάσεις στο δίκτυο Arbitrum, ενώ η Binance ανακοίνωσε ότι περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια από τα επηρεαζόμενα κεφάλαια είχαν εντοπιστεί ή δεσμευτεί.

Ωστόσο, σημαντικό μέρος των χρημάτων εξακολουθεί να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των δραστών. Μεταξύ άλλων, οι ερευνητές εντόπισαν περισσότερα από 420.000 Ether και 18.270 Bitcoin, συνολικής αξίας περίπου 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων δεν συνεπάγεται αυτόματα την επιστροφή τους στην εταιρεία ή στους πελάτες, καθώς απαιτούνται πρόσθετες διαδικασίες για την ανάκτησή τους.

Αναταραχή στις αγορές

Η είδηση της κυβερνοεπίθεσης προκάλεσε σημαντικές πιέσεις στις τιμές των κρυπτονομισμάτων, με το Bitcoin να υποχωρεί κάτω από τα 77.000 δολάρια και το Ether να καταγράφει επίσης απώλειες.

Η Binance προχώρησε σε προσωρινή αναστολή αναλήψεων σε διάφορα δίκτυα, προκειμένου να πραγματοποιήσει ελέγχους ασφαλείας.

Η διοίκηση της εταιρείας διαβεβαίωσε ότι τα κεφάλαια των πελατών είναι ασφαλή και ότι οι απώλειες από την κυβερνοεπίθεση θα καλυφθούν με πόρους της εταιρείας.

Η υπόθεση, πάντως, επαναφέρει στο προσκήνιο τα ερωτήματα για την ασφάλεια των μεγάλων ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων, καθώς και για την προστασία περιουσιακών στοιχείων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων από οργανωμένες κυβερνοεπιθέσεις.

Με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη και τις προσπάθειες εντοπισμού των κλεμμένων κεφαλαίων να συνεχίζονται, η επίθεση στην Binance αποτελεί πλέον τη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη κλοπή στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων.

Πηγές: Reuters, Associated Press, TRM Labs, CoinDesk