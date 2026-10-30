Η ντιρεκτίβα της ηγεσίας του ΔΗΣΥ, με την οποία απαγορεύει τις δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών του κόμματος που έχουν άμεση σχέση με τις εσωκομματικές εκλογές, μπορεί να θεωρηθεί και ως φάρσα. Ειδικά για ένα κόμμα στο οποίο ο πλουραλισμός θέσεων και απόψεων ανατροφοδοτεί την ίδια τη λειτουργία του. Εντελώς άστοχη μια τέτοια κίνηση. Δεν πέφτουν οι τόνοι των αντιπαραθέσεων με μια εσωκομματική εντολή παρόμοιας εμβέλειας. Απεναντίας, μεγεθύνεται η εσωστρέφεια, η οποία ενώ θα πρέπει να εκτονωθεί, αντιθέτως, για έναν ολόκληρο μήνα αναμένεται να εδραιωθεί εντός του κόμματος. Μια πολύ άστοχη απόφαση του ΔΗΣΥ, πρωτοφανής για την πρακτική αυτής της παράταξης.
Μια ντιρεκτίβα-φάρσα στον ΔΗΣΥ
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