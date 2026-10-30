ΚΕ: Μπορεί να υπάρξουν θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό μέχρι την ολοκλήρωση της αποστολής Ολγκίν

Όπως ανέφερε, κατά τη συνάντηση έγινε ανασκόπηση των επαφών που είχε το τελευταίο διάστημα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, με ιδιαίτερη αναφορά στην τελευταία τους συνάντηση, η οποία, σύμφωνα με την ελληνοκυπριακή πλευρά, πραγματοποιήθηκε σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα.

Στο τραπέζι οι 19 προτάσεις Χριστοδουλίδη

Ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι συζητήθηκαν οι 19 εισηγήσεις που έχει καταθέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τόσο σε σχέση με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης όσο και σε ζητήματα ουσίας και μεθοδολογίας.

Στόχος, όπως είπε, είναι να συμβάλουν οι δύο πλευρές στην προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για πραγματοποίηση μιας επιτυχημένης διευρυμένης διάσκεψης πριν από τη λήξη της θητείας του Αντόνιο Γκουτέρες.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εισηγήθηκε στην κ. Ολγκίν να πραγματοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες κοινές συναντήσεις κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Κύπρο.

Επιμένει η Λευκωσία στην καταγραφή των συγκλίσεων

Ερωτηθείς για το ζήτημα της καταγραφής των συγκλίσεων, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επανέλαβε ότι πρόκειται για πάγια θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς.

Όπως ανέφερε, η συστηματική καταγραφή των μέχρι σήμερα συγκλίσεων μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν.

«Οι 19 προτάσεις είναι σαφείς»

Κληθείς να σχολιάσει κατά πόσο η ελληνοκυπριακή πλευρά προτίθεται να καταθέσει νέες ιδέες ή πρόσθετες προτάσεις, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι οι 19 εισηγήσεις είναι ήδη γνωστές και έχουν αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης.

Παραδέχθηκε ότι ορισμένες από αυτές έχουν απορριφθεί από την άλλη πλευρά, ενώ άλλες εξακολουθούν να συζητούνται.

Υπενθύμισε μάλιστα τη γνωστή πρόταση που αφορά την περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων σε συνδυασμό με το λιμάνι της Αμμοχώστου, υποστηρίζοντας ότι, εφόσον υπάρχει διάθεση ουσιαστικού διαλόγου, μπορούν να εξεταστούν τρόποι αποδοχής των σχετικών εισηγήσεων.

Αίτημα από κατεχόμενους δήμους για συνάντηση με την Ολγκίν

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι έχει μεταφερθεί στην κ. Ολγκίν το αίτημα των κατεχόμενων δήμων, περιλαμβανομένου του Δήμου Αμμοχώστου, να πραγματοποιηθούν συναντήσεις μαζί της κατά την παραμονή της στην Κύπρο.

Όπως σημείωσε, το θέμα θα αξιολογηθεί από την ίδια και το γραφείο της.

«Οι δηλώσεις Ερντογάν δεν συμβάλλουν θετικά»

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες αναφορές του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τις προσπάθειες αναβάθμισης του ψευδοκράτους μέσω του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι τέτοιες ενέργειες δεν συνάδουν με το κλίμα που επιδιώκει να δημιουργήσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.

«Όσες κι αν είναι οι προσπάθειες από πλευράς Τουρκίας ή ψευδοκράτους, δεν μπορεί να υπάρξει παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Το μόνο διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος στην Κύπρο είναι η Κυπριακή Δημοκρατία», υπογράμμισε.

Πρόσθεσε ότι οι ενέργειες της Άγκυρας δεν συμβάλλουν θετικά στις προσπάθειες προόδου στο Κυπριακό, ενώ υπενθύμισε ότι η Λευκωσία έχει ήδη προβεί στα απαραίτητα διαβήματα προς τα Ηνωμένα Έθνη μέσω της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της στη Νέα Υόρκη.

«Υπάρχει προοπτική προόδου»

Κληθείς να εκτιμήσει εάν μπορεί να υπάρξει κάποιο απτό αποτέλεσμα μέχρι την ολοκλήρωση της αποστολής της κ. Ολγκίν, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος.

«Ασφαλώς και μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα. Αν υπάρχει η αυτονόητη προϋπόθεση, δηλαδή η ειλικρινής πολιτική βούληση από την άλλη πλευρά, βεβαίως και μπορεί να υπάρξει πρόοδος», ανέφερε.