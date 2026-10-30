Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν εκλογές το 2027, αποκαλύπτει η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, Μαρία Ματσάδο

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Καράκας την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, στην πρώτη συνέντευξη Τύπου μετά την επιστροφή της στη Βενεζουέλα, η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης πολιτικός ανέφερε ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, έχει παρουσιάσει συγκεκριμένα βήματα για τη δημοκρατική μετάβαση, με ορίζοντα τη διεξαγωγή εκλογών το επόμενο έτος.

Σύμφωνα με το Reuters, η Ματσάδο υποστήριξε ότι οι πρόσφατες τοποθετήσεις της αμερικανικής διπλωματίας καθιστούν σαφή την κατεύθυνση προς την οποία κινείται η διαδικασία. Παράλληλα, δεσμεύτηκε να εργαστεί ώστε όλοι οι Βενεζουελάνοι που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου να μπορέσουν να συμμετάσχουν στις επόμενες εκλογές.

Διαπραγματεύσεις χωρίς τη Ματσάδο

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στηρίζει τις συνομιλίες ανάμεσα στην προσωρινή κυβέρνηση της Ντέλσι Ροντρίγκες και εκπροσώπους της αντιπολίτευσης, με στόχο τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για τη διεξαγωγή νέων εκλογών.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η ανασυγκρότηση του Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου και οι αλλαγές στο Ανώτατο Δικαστήριο, δύο θεσμοί που θεωρούνται καθοριστικοί για την αξιοπιστία της μελλοντικής εκλογικής διαδικασίας.

Ωστόσο, στις διαπραγματεύσεις δεν συμμετέχει το πολιτικό κίνημα Vente Venezuela, του οποίου ηγείται η Ματσάδο. Παρά τον αποκλεισμό της από το τραπέζι των συνομιλιών, η ίδια δηλώνει ότι στηρίζει την προσπάθεια για θεσμικές αλλαγές και ομαλή πολιτική μετάβαση.

Η επιστροφή της στη χώρα, έπειτα από περίπου δέκα μήνες απουσίας, δημιουργεί νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό, καθώς η αντιπολιτευόμενη πολιτικός επιδιώκει να αναλάβει ενεργότερο ρόλο στις εξελίξεις.

Χωρίς επίσημη ημερομηνία οι εκλογές

Παρά τις αναφορές της Ματσάδο, ούτε η Ουάσινγκτον ούτε η προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας έχουν ανακοινώσει συγκεκριμένη ημερομηνία για την προεδρική αναμέτρηση.

Η Ντέλσι Ροντρίγκες έχει επίσης αναφερθεί στην ανάγκη διεξαγωγής εκλογών, χωρίς όμως να προσδιορίσει πότε θα στηθούν οι κάλπες.

Σύμφωνα με το Axios, Αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι απαιτείται πρώτα να ολοκληρωθούν οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις, ενώ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η εκλογική διαδικασία να μετατεθεί ακόμη και για το 2028.

Η Ματσάδο εμφανίζεται πάντως πεπεισμένη ότι η πορεία προς την πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να ανακοπεί. Απέφυγε να σχολιάσει τις προηγούμενες επιφυλάξεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη δυνατότητά της να αναλάβει άμεσα την ηγεσία της χώρας, καθώς και τις αναφορές του Αμερικανού προέδρου στο ενδεχόμενο η Βενεζουέλα να αποτελέσει την 51η πολιτεία των ΗΠΑ.

Το κατά πόσον το 2027 θα αποτελέσει τελικά έτος εκλογών θα εξαρτηθεί από την πορεία των διαπραγματεύσεων, τις θεσμικές αλλαγές και τις αποφάσεις που θα ληφθούν το επόμενο διάστημα.

Πηγές: Reuters, Associated Press, CNN, Axios