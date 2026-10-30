Αντί για lego είχε κάνναβη - Πώς η ΥΚΑΝ παγίδευσε πακέτο από τις ΗΠΑ και τσάκωσε τον 22χρονο

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 22χρονος ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα προσωποκράτησης του υπόπτου για περίοδο 8 ημερών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, στις 26 Οκτωβρίου μετά τον εντοπισμό του ύποπτου πακέτου, τα μέλη της ΥΚΑΝ έστησαν επιχείρηση για ελεγχόμενη παράδοση και αντικατέστησαν τα ναρκωτικά με ομοιώματα, θέτοντας το δέμα υπό παρακολούθηση.

Το πακέτο έφερε στοιχεία αποστολέα εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες και παραλήπτη διεύθυνση στην Έγκωμη. Αστυνομικός που ενεργούσε υπό κάλυψη επικοινώνησε με τον φερόμενο παραλήπτη, ο οποίος ζήτησε να αφεθεί το δέμα στον χώρο στάθμευσης της πολυκατοικίας, καθώς, όπως ανέφερε, απουσίαζε στην εργασία του. Ακολούθησαν επικοινωνίες και γραπτά μηνύματα για τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης.

Κατά την επιχείρηση, μέλη της ομάδας παρακολούθησης εντόπισαν όχημα να κινείται ύποπτα στην περιοχή. Στις 29 Οκτωβρίου, το δέμα τοποθετήθηκε σε προκαθορισμένο σημείο στον χώρο στάθμευσης της πολυκατοικίας, υπό τη συνεχή επιτήρηση των αστυνομικών. Λίγο αργότερα, ταξί εισήλθε στον χώρο και ο οδηγός του, προσέγγισε το πακέτο και επιχείρησε να το παραλάβει. Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, ωστόσο, μετά την ανάκρισή του και την έρευνα στην οικία του, αφέθηκε ελεύθερος, καθώς δεν προέκυψε κάτι εναντίον του.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί ανέκοψαν το όχημα που τελούσε υπό παρακολούθηση και συνέλαβαν τον 22χρονο. Σε έρευνες που ακολούθησαν εντοπίστηκαν πέντε κινητά τηλέφωνα και χρηματικό ποσό 4.330 ευρώ. Στο όχημα βρέθηκαν επίσης ποσότητες κάνναβης, μεταξύ των οποίων περίπου 1.836 γραμμάρια σε διάφορες συσκευασίες και επιπλέον ποσότητα περίπου δύο κιλών σε τέσσερις αεροστεγείς συσκευασίες.

Εναντίον του 22χρονου διερευνώνται αδικήματα που αφορούν, παράνομη εισαγωγής και κατοχή ελεγχόμενων φαρμάκων, κατοχή με σκοπό την προμήθεια σε τρίτους, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και αδικήματα σχετικά με έσοδα από παράνομες δραστηριότητες.

Οι εξετάσεις βρίσκονται σε αρχικό στάδιο. Μεταξύ άλλων, θα ληφθούν καταθέσεις από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του υπόπτου, θα εξεταστούν τηλεφωνικά δεδομένα και συναλλαγές, ενώ ζητήθηκαν στοιχεία από πλατφόρμα ταξί και τις εταιρείες ταχυμεταφορών. Τα κατασχεθέντα τεκμήρια θα αποσταλούν για επιστημονικές εξετάσεις, ενώ διερευνάται ενδεχόμενη εμπλοκή συνεργών και τυχόν προηγούμενες αποστολές.