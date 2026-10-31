Σκωτία και Ουαλία υψώνουν ανάστημα στο Λονδίνο - «Οι εξουσίες περνούν από τα δικά μας κοινοβούλια»

Παρά το θετικό κλίμα των συνομιλιών, οι δύο αποκεντρωμένες κυβερνήσεις κατέστησαν σαφές ότι τυχόν μεταφορά πρόσθετων αρμοδιοτήτων στις περιφερειακές και τοπικές αρχές πρέπει να εγκρίνεται από τα δικά τους κοινοβούλια και όχι από το Λονδίνο.

Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο του πρώτου Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, το οποίο αφορά τις τέσσερις χώρες του Ηνωμένου Βασιλείου. Βασικός στόχος του Μπέρναμ είναι να μεταφερθούν περισσότερες εξουσίες από την κεντρική κυβέρνηση στις περιφέρειες.

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η αποκέντρωση δεν πρέπει να περιοριστεί στη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Γουέστμινστερ στα κοινοβούλια της Σκωτίας και της Ουαλίας, αλλά να φτάσει και στις πόλεις και τις τοπικές κοινότητες.

Μετά τη συνάντηση, δήλωσε ότι οι τέσσερις χώρες του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να προχωρήσουν με τον ίδιο ρυθμό, ώστε καμία να μη μείνει πίσω στην προσπάθεια ενίσχυσης της οικονομίας και βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Ο Πρωθυπουργός του σκωτσέζικου κοινοβουλίου, Τζον Σουίνι, δήλωσε πρόθυμος να συνεργαστεί με τη βρετανική κυβέρνηση, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει σεβαστός ο συνταγματικός ρόλος του κοινοβουλίου της Σκωτίας. Ανέφερε ότι συμφωνεί με την ανάγκη μεταφοράς περισσότερων εξουσιών από το Λονδίνο, επαναλαμβάνοντας παράλληλα ότι εξακολουθεί να υποστηρίζει την ανεξαρτησία της Σκωτίας.

Ανάλογη θέση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός του ουαλικού κοινοβουλίου, Ρουν απ Ιόρουερθ. Ζήτησε διευρυμένες δημοσιονομικές αρμοδιότητες, δικαιότερη χρηματοδότηση και μεταφορά εξουσιών στους τομείς της δικαιοσύνης και της αστυνόμευσης. Τόνισε επίσης ότι η Ουαλία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως περιφέρεια της Αγγλίας και ότι οι αποφάσεις για την εσωτερική της διοίκηση ανήκουν στο ουαλικό κοινοβούλιο.

Η βρετανική κυβέρνηση χαρακτήρισε τις συνομιλίες εποικοδομητικές και ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει κοινή επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση της περιφερειακής οικονομίας, τη βιομηχανική ανάπτυξη και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων που αφορούν την απασχόληση, ιδιαίτερα των νέων.

Ο Μπέρναμ απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο διεξαγωγής δεύτερου δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της Σκωτίας.

Η αποκέντρωση αποτελεί βασική προτεραιότητά του, καθώς επιδιώκει να περιορίσει τις μεγάλες οικονομικές ανισότητες μεταξύ του Λονδίνου και των υπόλοιπων περιοχών της χώρας.

Παρά τη συμφωνία για την ανάγκη ενίσχυσης των περιφερειακών οικονομιών, οι διαφωνίες σχετικά με το ποιος θα αποφασίζει για τη μεταφορά εξουσιών καταδεικνύουν τις διαφορετικές αντιλήψεις που εξακολουθούν να υπάρχουν για το μέλλον της διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, σημειώνουν οι αναλυτές.

Πηγή: ΚΥΠΕ