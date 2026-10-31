Το «άγνωστο» νησί που αλλάζει χώρα κάθε έξι μήνες: Μια φορά είναι γαλλικό και την άλλη ισπανικό - Γιατί δεν δέχεται επισκέψεις!

Το νησί, γνωστό στα γαλλικά ως Île des Faisans και στα ισπανικά ως Isla de los Faisanes, βρίσκεται στον ποταμό Μπιντασόα, ο οποίος αποτελεί το φυσικό σύνορο των δύο χωρών. Ανάμεσα στη γαλλική πόλη Αντάι και την ισπανική Ιρούν, το μικρό αυτό κομμάτι γης έχει μήκος περίπου 200 μέτρα και πλάτος 40 μέτρα. Είναι ακατοίκητο, δεν διαθέτει μόνιμες εγκαταστάσεις και, παρά τη φήμη του, δεν αποτελεί τουριστικό προορισμό στον οποίο μπορεί κανείς να φτάσει ελεύθερα.

Έξι μήνες σε κάθε χώρα

Αυτό που κάνει το νησί πραγματικά ξεχωριστό είναι το καθεστώς συγκυριαρχίας του. Η Γαλλία και η Ισπανία ασκούν από κοινού κυριαρχία, αλλά η διοίκησή του εναλλάσσεται κάθε έξι μήνες.

Από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι τις 31 Ιουλίου, τη διοίκηση αναλαμβάνει η Ισπανία. Από την 1η Αυγούστου μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, περνά στη Γαλλία. Η εναλλαγή δεν είναι συμβολική, αλλά προβλέπεται από συμφωνίες μεταξύ των δύο κρατών και αφορά την άσκηση συγκεκριμένων διοικητικών και αστυνομικών αρμοδιοτήτων.

Πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα παραδείγματα στον κόσμο όπου δύο κράτη μοιράζονται με αυτόν τον τρόπο τη διοίκηση μιας περιοχής.

Το νησί όπου γράφτηκε ιστορία

Η ιδιότυπη αυτή διευθέτηση έχει τις ρίζες της στον 17ο αιώνα. Το 1659, το νησί επιλέχθηκε ως τόπος διαπραγματεύσεων ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία, έπειτα από μακρά περίοδο πολεμικών συγκρούσεων.

Εκεί υπογράφηκε, στις 7 Νοεμβρίου 1659, η Συνθήκη των Πυρηναίων, η οποία έβαλε τέλος στον πόλεμο μεταξύ των δύο βασιλείων. Στις διαπραγματεύσεις συμμετείχαν ο καρδινάλιος Μαζαρέν, εκπροσωπώντας τη Γαλλία, και ο Λουί ντε Άρο, εκπροσωπώντας την Ισπανία.

Η ιστορική σημασία του νησιού δεν σταμάτησε εκεί. Το 1660 πραγματοποιήθηκε στην ίδια περιοχή η συνάντηση των βασιλικών αυλών για τον γάμο του Γάλλου βασιλιά Λουδοβίκου ΙΔ΄ με τη Μαρία Θηρεσία της Ισπανίας, κόρη του βασιλιά Φιλίππου Δ΄. Ο γάμος αποτέλεσε μέρος της προσπάθειας να εδραιωθεί η ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών.

Δεν έχει φασιανούς και δεν δέχεται επισκέπτες

Παρά το όνομά του, το Νησί των Φασιανών δεν φιλοξενεί φασιανούς. Η προέλευση της ονομασίας του παραμένει αντικείμενο διαφορετικών ερμηνειών, ενώ κατά καιρούς έχει γίνει γνωστό και ως Νησί της Διάσκεψης, εξαιτίας του ιστορικού ρόλου του στις γαλλοϊσπανικές διαπραγματεύσεις.

Σήμερα, η πρόσβαση στο νησί δεν επιτρέπεται στο κοινό υπό κανονικές συνθήκες. Οι επισκέπτες μπορούν, ωστόσο, να το παρατηρήσουν από τις όχθες του ποταμού, τόσο από τη γαλλική όσο και από την ισπανική πλευρά. Η απαγόρευση συνδέεται, μεταξύ άλλων, με την ασφάλεια, καθώς τα ρεύματα του ποταμού καθιστούν επικίνδυνη την προσέγγιση, ενώ δεν υπάρχει κατάλληλη εγκατάσταση για την πρόσδεση σκαφών.

Η φροντίδα του μικρού νησιού περιλαμβάνει ακόμη και εργασίες συντήρησης της βλάστησης, οι οποίες πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δύο χωρών, ανάλογα με την περίοδο διοίκησης.

Έτσι, περισσότερο από τρεις αιώνες μετά την ιστορική συμφωνία που σφράγισε την ειρήνη μεταξύ δύο μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων, το μικροσκοπικό νησί εξακολουθεί να αποτελεί ένα σπάνιο παράδειγμα συνεργασίας. Ένα κομμάτι γης που δεν χρειάζεται να αλλάξει θέση για να αλλάξει χώρα, καθώς κάθε έξι μήνες αλλάζει απλώς η διοίκησή του.