Καθαρές εκροές ύψους 3,64 δισ. δολαρίων κατέγραψε η Binance μέσα σε εννέαμισι ώρες την Κυριακή, μετά τη μερική επαναλειτουργία των αναλήψεων, στον απόηχο της κυβερνοεπίθεσης που οδήγησε στην κλοπή κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 6,3 δισ. δολαρίων.
Binance: Χάκερ από τη Βόρεια Κορέα πίσω από την επίθεση ρεκόρ - «Αδειάζουν» την πλατφόρμα, σήκωσαν $3,6 δις
Η μεγαλύτερη πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων στον κόσμο επιχειρεί να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των χρηστών μετά την κλοπή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αξίας 6,3 δισ. δολαρίων. Το FBI αποδίδει την επίθεση σε ομάδα χάκερ που συνδέεται με τη Βόρεια Κορέα.
Σύμφωνα με το Reuters, οι εκροές αντιστοιχούν περίπου στο 2,1% των περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζεται η πλατφόρμα, με αναλυτές να επισημαίνουν ότι, παρά το μέγεθος της επίθεσης, δεν έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής γενικευμένος πανικός μεταξύ των χρηστών.
Η κυβερνοεπίθεση σημειώθηκε στις 29 Οκτωβρίου και θεωρείται πιθανό να αποτελεί τη μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων που έχει καταγραφεί ποτέ.
Η Binance ανακοίνωσε ότι θα καλύψει τις οικονομικές απώλειες, αξιοποιώντας εταιρικά κεφάλαια, ασφαλιστικό ταμείο και αποθεματικά που προορίζονται για περιστατικά παραβίασης της ασφάλειας.
Παράλληλα, οι αναλήψεις επανέρχονται σταδιακά, καθώς συνεχίζονται οι έλεγχοι ασφαλείας. Η εταιρεία ανέφερε ότι οι εκροές έχουν αρχίσει να επιβραδύνονται, ενώ καταγράφηκαν και νέες καταθέσεις περίπου ενός δισ. δολαρίων.
Το FBI δείχνει τη Βόρεια Κορέα
Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ (FBI) απέδωσε την επίθεση στην ομάδα TraderTraitor, η οποία συνδέεται με τη Βόρεια Κορέα και έχει κατηγορηθεί για προηγούμενες μεγάλης κλίμακας κλοπές κρυπτονομισμάτων.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η επίθεση στην πλατφόρμα Bybit το 2025, κατά την οποία εκλάπησαν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 1,5 δισ. δολαρίων.
Οι έρευνες για τον εντοπισμό των κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων συνεχίζονται, με τη συνδρομή εταιρειών ανάλυσης blockchain και εκδοτών ψηφιακών νομισμάτων.
Προβληματισμός στις αγορές
Η επίθεση επανέφερε στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας των κεντρικών ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνεται το ενδιαφέρον θεσμικών επενδυτών για την αγορά.
Σύμφωνα με το Reuters, επενδυτικά προϊόντα συνδεδεμένα με το Bitcoin κατέγραψαν εκροές 643 εκατ. δολαρίων την Παρασκευή, ενώ ρευστοποιήθηκαν μοχλευμένες θέσεις αξίας άνω των 1,3 δισ. δολαρίων.
Παρά τις πιέσεις, οι τιμές των σημαντικότερων κρυπτονομισμάτων εμφάνισαν σημάδια σταθεροποίησης τη Δευτέρα, με το Bitcoin να διαπραγματεύεται πάνω από τις 78.000 δολάρια.
Η επαναφορά της πλήρους λειτουργίας της Binance και η δυνατότητα κάλυψης των απωλειών αναμένεται να αποτελέσουν καθοριστικούς παράγοντες για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των χρηστών.
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