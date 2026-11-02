Νύχτα τρόμου για διανομέα φαγητού στη Λεμεσό: Καταγγέλλει απρόκλητη επίθεση με πέτρες και τούβλα από ομάδα νεαρών - Συγκλονίζει η μαρτυρία του (βίντεο)

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 7:30 το βράδυ της Παρασκευής, ενώ ο 22χρονος κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του στη λεωφόρο Ομονοίας, πραγματοποιώντας διανομές φαγητού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο νεαρός κατήγγειλε ότι δέχθηκε αντικείμενο στο κεφάλι, το οποίο φέρεται να εκτοξεύθηκε από σημείο παρακείμενου δρόμου, όπου βρισκόταν ομάδα νεαρών προσώπων.

Από το χτύπημα τραυματίστηκε στο πρόσωπο και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε κάταγμα ρινικού οστού και θλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών, έλαβε εξιτήριο.

«Δεν τους έκανα τίποτα – Με χτύπησαν με τούβλα και πέτρες»

Μιλώντας στο RoadReportCY, ο 22χρονος ανέφερε ότι κατάγεται από το Μπανγκλαντές, είναι γραμμένος ως φοιτητής στη Λευκωσία και διαμένει στη Λεμεσό, όπου εργάζεται ως διανομέας φαγητού για να εξασφαλίζει τα προς το ζην.

Όπως περιέγραψε, την ώρα που οδηγούσε στη λεωφόρο Ομονοίας, αντιλήφθηκε ομάδα έξι με επτά εφήβων να στέκεται στην άκρη του δρόμου.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, καθώς πλησίαζε στο σημείο, οι νεαροί άρχισαν να εκτοξεύουν πέτρες και τούβλα προς το μέρος του, χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε αντιπαράθεση.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι από το χτύπημα ανασηκώθηκε η προσωπίδα του κράνους του, έσπασαν τα γυαλιά οράσεώς του και τραυματίστηκε στη μύτη, στην περιοχή των ματιών και στα δόντια.

«Δεν σταμάτησα γιατί φοβήθηκα ότι θα με έκλεβαν»

Παρά την έντονη αιμορραγία, ο 22χρονος συνέχισε να οδηγεί για περίπου 100 με 150 μέτρα, καθώς, όπως εξήγησε, φοβήθηκε ότι αν σταματούσε στο σημείο θα μπορούσε να πέσει θύμα ληστείας.

Στη συνέχεια ακινητοποίησε τη μοτοσικλέτα του και άρχισε να καλεί σε βοήθεια.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, γυναίκες που διέμεναν στην περιοχή βγήκαν από τα σπίτια τους και, βλέποντας ότι αιμορραγούσε, ειδοποίησαν την Αστυνομία και ασθενοφόρο.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το ασθενοφόρο έφτασε περίπου 20 λεπτά αργότερα και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.

Εκεί, όπως περιέγραψε, οι γιατροί περιποιήθηκαν τα τραύματά του, τοποθετώντας εννέα ράμματα στη μύτη και ακόμη δύο στην περιοχή του ματιού.

«Χρειάζομαι χρήματα για το ενοίκιο και το πανεπιστήμιο»

Ο 22χρονος ανέφερε ότι μετά την παροχή ιατρικής φροντίδας, αστυνομικοί τον μετέφεραν στο σημείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό, πραγματοποίησαν εξετάσεις και συνομίλησαν με κατοίκους της περιοχής.

Ακολούθως, σύμφωνα με τον ίδιο, οδηγήθηκε στον κεντρικό αστυνομικό σταθμό της Λεμεσού, όπου έδωσε κατάθεση.

Ο νεαρός εξέφρασε την απογοήτευσή του, αναφέροντας ότι μέχρι τη στιγμή των δηλώσεών του δεν είχε υπάρξει κάποια εξέλιξη στην υπόθεση, ενώ ζήτησε δικαιοσύνη από τις αρμόδιες Αρχές.

Παράλληλα, στάθηκε στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει, εξηγώντας ότι εργάζεται για να μπορεί να πληρώνει το ενοίκιό του και τα έξοδα των πανεπιστημιακών του σπουδών.

Διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας, ο 22χρονος υπέβαλε καταγγελία αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Μετά την καταγγελία, μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή και διενήργησαν εξετάσεις.

Την υπόθεση διερευνά το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λεμεσού.