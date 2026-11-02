Hurriyet: «Η Τουρκία προετοιμάζεται για πόλεμο μεγάλης κλίμακας» – Στο κάδρο και η Ελλάδα

Όπως μεταδίδει η τουρκική εφημερίδα, η νέα στρατηγική του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας στηρίζεται σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά την προετοιμασία των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων για το ενδεχόμενο πολέμου μεγάλης κλίμακας, υπό το βάρος των διεθνών εξελίξεων. Ο δεύτερος επικεντρώνεται στη διεύρυνση της στρατιωτικής παρουσίας της Άγκυρας σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μετά τη δημιουργία στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Λιβύη, Συρία, Κατάρ και Ιράκ, η Τουρκία εξετάζει την επέκταση του στρατιωτικού της αποτυπώματος στη Σαουδική Αραβία και ακολούθως σε χώρες της Αφρικής και της Ασίας.

Ανησυχίες για τις επόμενες κινήσεις του Ισραήλ

Την ίδια ώρα, νέες τοποθετήσεις από την Τεχεράνη αναδεικνύουν τον προβληματισμό που επικρατεί σε χώρες της περιοχής για τη μελλοντική στάση του Ισραήλ.

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, αναφέρθηκε σε επαφές αξιωματούχων της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν με την ιρανική ηγεσία, υποστηρίζοντας ότι κοινή ανησυχία αποτελεί το ενδεχόμενο επέκτασης των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Σαουδάραβας υπουργός Άμυνας Χάλεντ μπιν Σαλμάν εξέφρασε την εκτίμηση ότι, μετά το Ιράν, το Ισραήλ ενδέχεται να στραφεί κατά της Τουρκίας και στη συνέχεια κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Τουρκικά πυρά κατά Μητσοτάκη

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο βουλευτής του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), Αϊχάν Γκιντέρ, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με αφορμή την παρουσίαση στον ΟΗΕ χάρτη που αμφισβητεί τις τουρκικές διεκδικήσεις στη Μεσόγειο και το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Ο Τούρκος βουλευτής υποστήριξε ότι το πραγματικό δίλημμα για την ελληνική κυβέρνηση δεν είναι η πιθανότητα στρατιωτικής σύγκρουσης με την Τουρκία, αλλά η σχέση της με το Ισραήλ.

Παράλληλα, χαρακτήρισε ανούσια τη συζήτηση περί ελληνοτουρκικού πολέμου, επιμένοντας ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να περιορίσει τη δραστηριότητά της στη Μεσόγειο εξαιτίας των ελληνικών θέσεων.

Ο Γκιντέρ ισχυρίστηκε ακόμη ότι η ελληνική κοινωνία δεν επιθυμεί πολεμική αντιπαράθεση με την Τουρκία, καλώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λάβει υπόψη τη στάση των Ελλήνων πολιτών.