Τάκερ Κάρλσον: «Ο Τραμπ εξετάζει πυρηνικό πλήγμα στο όρος Πίκαξ - Ο Νετανιάχου χρειάζεται αυτόν τον πόλεμο»

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο πρώην ένθερμος υποστηρικτής και πλέον επικριτής του Αμερικανού προέδρου ισχυρίζεται ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να βρίσκεται μόλις λίγες ημέρες μακριά από μια απόφαση για χρήση πυρηνικών όπλων εναντίον του ιρανικού όρους Πίκαξ, όπου, σύμφωνα με ισραηλινές εκτιμήσεις, βρίσκονται υπόγειες εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου.

«Ο Νετανιάχου χρειάζεται αυτόν τον πόλεμο»

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος συνδέει τις πιέσεις προς τον Τραμπ με τις πολιτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Νετανιάχου στο Ισραήλ.

Όπως υποστηρίζει, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός βρίσκεται αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο απώλειας της εξουσίας, καθώς τα πρόσφατα εκλογικά αποτελέσματα δυσκολεύουν τις προσπάθειές του να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Ο Κάρλσον ισχυρίζεται ότι ο Νετανιάχου επιχειρεί να διατηρήσει την υποστήριξη του Λευκού Οίκου, πιέζοντας παράλληλα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον επικεφαλής της CENTCOM Μπραντ Κούπερ, να υποστηρίξουν την επανέναρξη εκτεταμένων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Η 7η Νοεμβρίου και το δίλημμα Τραμπ

Σύμφωνα με τον Κάρλσον, ο Αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να κληθεί να λάβει την κρίσιμη απόφαση μέχρι το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο Τραμπ εμφανίζεται διστακτικός, ενώ ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ τάσσονται υπέρ της συνέχισης των διπλωματικών προσπαθειών με την Τεχεράνη.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προειδοποιήσει για ενδεχόμενο συντριπτικού στρατιωτικού πλήγματος κατά του Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί σχετική απόφαση.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει επίσης ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση για νέες επιθέσεις. Παρά την αυξανόμενη ένταση, οι διπλωματικές επαφές με την Τεχεράνη συνεχίζονται μέσω του Κατάρ, με την Ουάσινγκτον να διατηρεί ανοικτό το ενδεχόμενο διαπραγματευτικής λύσης.