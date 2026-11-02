Αραγτσί: Σε εντατικές διαβουλεύσεις με τους διαμεσολαβητές το Ιράν για επίτευξη συμφωνίας

«Εάν οι ΗΠΑ αποδεχθούν τους όρους μας, τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά και οι διαπραγματεύσεις θα επαναληφθούν», φέρεται να δήλωσε ο Αράγκτσι σε συνέντευξή του στο επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο IRNA.

Εντατικές διαβουλεύσεις μέσω διαμεσολαβητών, συμπεριλαμβανομένων του Κατάρ και του Πακιστάν, διεξάγει το Ιράν, με στόχο την επίτευξη μιας πιθανής συμφωνίας για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, δήλωσε τη Δευτέρα (02/11) ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αράγκτσι.

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