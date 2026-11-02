Ισραήλ: Ο Νετανιάχου ζητά τη συγκρότηση «ευρείας εθνικής κυβέρνησης» υπό την ηγεσία του – Συναντώνται την Τρίτη τα κόμματα του «μπλοκ της αλλαγής»

Παράλληλα άσκησε σκληρή κριτική στα αραβικά κόμματα ισχυριζόμενος ότι υποστηρίζουν την τρομοκρατία. «Ο λαός του Ισραήλ δεν θέλει μια κυβέρνηση που να εξαρτάται από κόμματα που υποστηρίζουν την τρομοκρατία και αρνούνται την ύπαρξη του εβραϊκού κράτους», ανέφερε αρχικά σε δήλωση που δημοσιεύθηκε στο κανάλι του Λικούντ στο Telegram.

«Από την πρώτη κιόλας μέρα, ήμασταν πρόθυμοι να συγκροτήσουμε μια ευρεία εθνική κυβέρνηση. Η συντριπτική πλειοψηφία του ισραηλινού λαού επέλεξε το Λικούντ ως το μεγαλύτερο κόμμα και εμένα, ως πρωθυπουργό, για να ηγηθεί της επόμενης κυβέρνησης», ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

הציבור בישראל אינו רוצה ממשלה שתלויה ברע״ם ובמשותפת – מפלגות שתומכות בטרור ושוללות את קיומה של המדינה היהודית. מן היום הראשון ידינו הייתה מושטת להקמת ממשלה לאומית רחבה. רוב ברור בציבור היהודי בחר בליכוד כמפלגה הגדולה ובי, כראש ממשלה, כדי להוביל את הממשלה הבאה. אנחנו שואפים להקים ממשלה רחבה עם שותפינו ועם כל מפלגה שתרצה בכך ושאינה תומכת בטרור. אני פתוח לקיים שיח בנדון. — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 2, 2026

«Επιδιώκουμε να σχηματίσουμε μια ευρεία κυβέρνηση με τους εταίρους μας και με οποιοδήποτε κόμμα επιθυμεί να συμμετάσχει και δεν υποστηρίζει την τρομοκρατία. Είμαι ανοιχτός σε διάλογο σχετικά με το θέμα αυτό», προσέθεσε.

Συναντώνται την Τρίτη τα κόμματα του «μπλοκ της αλλαγής»

Από την άλλη πλευρά, οι ηγέτες των κομμάτων του στρατοπέδου της αντιπολίτευσης, με επικεφαλής τον Γκάντι Άιζενκοτ, θα συναντηθούν αύριο, Τρίτη (3/11), αφού όλοι τους υποστήριξαν τον πρώην αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων ως επόμενο πρωθυπουργό.

Θα είναι η πρώτη συνάντηση αυτής της ετερόκλητης ομάδας από την περασμένη εβδομάδα, όταν από τις εκλογές δεν προέκυψε πλειοψηφία ούτε για το μπλοκ του Άιζενκοτ ούτε γι’ αυτό του Νετανιάχου.

Το κόμμα «Yashar» του Αϊζενκότ ανακοίνωσε ότι οι ηγέτες του λεγόμενου «μπλοκ της αλλαγής» θα συναντηθούν «για να συζητήσουν τον συντονισμό των επόμενων βημάτων του μπλοκ» στη Χερτσλιγιά το πρωί της Τρίτης.

Το μπλοκ του Αϊζενκότ κέρδισε 48 έδρες, ενώ το στρατόπεδο του Νετανιάχου εξασφάλισε 53. Τα αραβικά κόμματα κέρδισαν το ρεκόρ των 19 εδρών στο 120μελές κοινοβούλιο, γεγονός που τα καθιστά πιθανό παράγοντα που θα «καθορίσει την εξουσία».

Μέχρι στιγμής, έχουν διαρρεύσει λίγες λεπτομέρειες σχετικά με τις παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις. Παρά τις αποκλίνουσες απόψεις τους σε διάφορα ζητήματα, όλοι οι ηγέτες των κομμάτων του μπλοκ του Άιζενκοτ είχαν δηλώσει, μέχρι τη Δευτέρα, ότι θα τον υποστηρίξουν για τη συγκρότηση της επόμενης κυβέρνησης.

Από την πλευρά τους, οι αραβικοί συνδυασμοί έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι ενδέχεται να υποστηρίξουν τον Άιζενκοτ. Ωστόσο, η πιθανότητα υποστήριξης από τους αραβικούς συνδυασμούς αποτελεί ένα από τα κύρια σημεία διαμάχης για την αντιπολίτευση. Εντός του μπλοκ του Άιζενκοτ, ο αριστερός ηγέτης των Δημοκρατικών, Γιαΐρ Γκολάν, έχει ζητήσει συνεργασία με τις αραβικές λίστες. Ωστόσο, ο δεξιός Αβιγκντόρ Λίμπερμαν, ο οποίος ηγείται του κόμματος «Ισραέλ Μπεϊτένου», αντιτίθεται σθεναρά σε αυτό. Το κόμμα του Άιζενκοτ φαίνεται να έχει αποκλείσει την ιδέα χωρίς να το έχει δηλώσει προς το παρόν ρητά. Η στάση του κεντροδεξιού κόμματος «Μαζί» του Ναφτάλι Μπένετ δεν είναι σαφής.

Στο Ισραήλ, η καθιερωμένη πρακτική θέλει ο πρόεδρος να επιλέγει τον υποψήφιο που έχει λάβει την πλειονότητα των ψήφων, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές των κομμάτων. Στο στρατόπεδο του Νετανιάχου, οι ακροδεξιοί σύμμαχοί του αναμένεται να προτείνουν το όνομα του βετεράνου πρωθυπουργού, όπως και το υπερορθόδοξο κόμμα Shas, σύμφωνα με δημοσιεύματα των ισραηλινών μέσων ενημέρωσης. Η θέση του άλλου υπερορθόδοξου κόμματος του μπλοκ δεν είναι σαφής.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος, Ισαάκ Χέρτζογκ θα πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με εκπροσώπους των κομμάτων από την Τετάρτη. Έχει στη διάθεσή του επτά ημέρες για να κάνει την επιλογή του, δηλαδή μέχρι τις 11 Νοεμβρίου. Ο επιλεγμένος υποψήφιος έχει στη συνέχεια 28 ημέρες, με δυνατότητα παράτασης κατά 14 ημέρες, για να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού.

Εάν αποτύχει, ο πρόεδρος μπορεί να επιλέξει έναν άλλο υποψήφιο, ο οποίος θα έχει επίσης 28 ημέρες για να συγκροτήσει κυβέρνηση. Εάν αποτύχει και αυτή η δεύτερη προσπάθεια, τότε μια ομάδα 61 βουλευτών μπορεί να ζητήσει από τον πρόεδρο να επιλέξει έναν τρίτο υποψήφιο. Εάν αυτό δεν επιτευχθεί εντός 14 ημερών, το κοινοβούλιο διαλύεται και διεξάγονται νέες εκλογές.

Πηγή: AFP/ερτ