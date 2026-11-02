Volt: Τα άτομα με αναπηρίες χρειάζονται δικαιώματα, όχι φιλανθρωπία

Με αφορμή τη δημόσια συζήτηση γύρω από τον Ραδιομαραθώνιο, το Volt θέτει ευρύτερα το ερώτημα για τον τρόπο με τον οποίο η κυπριακή πολιτεία αντιμετωπίζει τα άτομα με αναπηρίες. Όπως αναφέρει, «η πρόσβαση, η φροντίδα και η αξιοπρέπεια πρέπει να κατοχυρώνονται από το κράτος ως αυτονόητα δικαιώματα και όχι να εξαρτώνται από τη φιλανθρωπία».

«Η αλληλεγγύη των πολιτών είναι πολύτιμη. Δεν μπορεί όμως να υποκαθιστά την ευθύνη του κράτους. Η πρόσβαση στην εκπαίδευση, την εργασία, την υγεία, τη φροντίδα και την ανεξάρτητη διαβίωση δεν αποτελούν πράξεις φιλανθρωπίας. Αποτελούν δικαιώματα», σημειώνει.

Για το Volt, η συζήτηση δεν πρέπει να περιορίζεται στο αν ένας θεσμός όπως ο Ραδιομαραθώνιος είναι δημοφιλής ή αν συγκινεί την κοινωνία. Το ουσιαστικό ερώτημα, αναφέρει, είναι γιατί, τόσα χρόνια μετά, «εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε εράνους για να καλύψουμε ανάγκες που θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται μέσα από μια σύγχρονη κοινωνική πολιτική».

Πηγή: ΚΥΠΕ