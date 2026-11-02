Συναγερμός στην Ευρώπη για 7 εκατομμύρια ελαττωματικά προφυλακτικά – Έσπαγαν κατά τη χρήση, αναφορές για ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες
Κατασκευαστικά ελαττώματα σε 15 τύπους εξαιρετικά λεπτών προφυλακτικών εντόπισαν οι γαλλικές αρχές, προειδοποιώντας για κινδύνους εγκυμοσύνης και μετάδοσης σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων
Στην ανάκληση περίπου επτά εκατομμυρίων προφυλακτικών που διατέθηκαν στην ευρωπαϊκή αγορά προχωρούν οι γαλλικές αρχές, μετά τον εντοπισμό κατασκευαστικών ελαττωμάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν σκίσιμο ή ρήξη κατά τη χρήση. Οι αρχές προειδοποιούν για τον κίνδυνο ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης και μετάδοσης σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων.
Η απόφαση αφορά 15 τύπους εξαιρετικά λεπτών προφυλακτικών που κατασκευάζονται από τη μαλαισιανή εταιρεία Richter Rubber Technology και κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά με διαφορετικές εμπορικές ονομασίες.
Σύμφωνα με τη γαλλική Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Καταναλωτικών Υποθέσεων και Καταπολέμησης της Απάτης (DGCCRF), διαπιστώθηκαν προβλήματα στην ποιότητα των προϊόντων, τα οποία οδήγησαν στην αναστολή των πωλήσεων και των εισαγωγών τους, καθώς και στην εντολή απόσυρσης και ανάκλησης των επηρεαζόμενων παρτίδων.
Αναφορές για προφυλακτικά που έσπασαν και ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες
Στην υπουργική απόφαση, με ημερομηνία 22 Οκτωβρίου και δημοσίευση στις 30 Οκτωβρίου, οι γαλλικές αρχές αναφέρουν ότι έχουν καταγραφεί περιστατικά κατά τα οποία προφυλακτικά έσπασαν κατά τη χρήση τους.
Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, ορισμένοι χρήστες ανέφεραν ότι τα περιστατικά αυτά είχαν ως αποτέλεσμα ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες.
Οι εργαστηριακοί έλεγχοι αποκάλυψαν διακυμάνσεις στο πάχος και στην ποιότητα της μεμβράνης λάτεξ που χρησιμοποιήθηκε κατά την κατασκευή των προϊόντων, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάζει την αντοχή τους.
Είχαν προηγηθεί ανακλήσεις 260.000 προφυλακτικών
Η νέα απόφαση αποτελεί επέκταση προηγούμενων ανακλήσεων που πραγματοποιήθηκαν στα τέλη Μαΐου και στις αρχές Αυγούστου.
Κατά τις αρχικές αυτές διαδικασίες είχαν αποσυρθεί περίπου 260.000 προφυλακτικά, ενώ οκτώ άτομα είχαν αναφέρει ότι τα προϊόντα έσπασαν κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής.
Η έρευνα που ακολούθησε οδήγησε στον εντοπισμό περισσότερων επηρεαζόμενων προϊόντων και στην επέκταση της ανάκλησης σε περίπου επτά εκατομμύρια τεμάχια.
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές
Οι γαλλικές αρχές έχουν δημοσιεύσει αναλυτικό κατάλογο με τις εμπορικές ονομασίες και τις παρτίδες που επηρεάζονται, καλώντας τους καταναλωτές να μην χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα προϊόντα.
Παράλληλα, συστήνουν σε όσους έχουν ήδη χρησιμοποιήσει προφυλακτικά από τις επηρεαζόμενες παρτίδες να εξετάσουν το ενδεχόμενο ελέγχου για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και, όπου υπάρχει πιθανότητα εγκυμοσύνης, να πραγματοποιήσουν σχετικό τεστ.
Όσοι ανησυχούν για πιθανή έκθεση μπορούν να απευθυνθούν σε γιατρό ή σε υπηρεσία σεξουαλικής υγείας.
Η DGCCRF καλεί επίσης τους καταναλωτές να αναφέρουν περιστατικά κατά τα οποία προφυλακτικά έσπασαν ή παρουσίασαν οπές κατά τη χρήση.
Η ανάκληση αφορά προϊόντα που διακινήθηκαν στην ευρωπαϊκή αγορά, ωστόσο από τις διαθέσιμες πληροφορίες δεν προκύπτει κατά πόσον οι συγκεκριμένες παρτίδες έχουν διατεθεί και στην Κύπρο.
Με πληροφορίες από Euronews και LiFO.
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