Πέντε νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα

Ο Μαχμούτ Μπασάλ, εκπρόσωπος Τύπου της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, οργανισμού πρώτων βοηθειών που λειτουργεί υπό την εξουσία της Χαμάς, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι «πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα» στη Γάζα.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του θύλακα. Ένας έχασε τη ζωή του από «ισραηλινά πυρά», ένας άλλος σε «πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους εναντίον σκηνής όπου φιλοξενούνταν εκτοπισμένοι» και ένας τρίτος σε «επιδρομή ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους εναντίον ομάδας ανθρώπων κοντά σε καταυλισμό εκτοπισμένων», ανέφερε.

Στον βορρά, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε «ισραηλινό πλήγμα που είχε στόχο πολιτικό όχημα», στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας.

Ένα πέμπτο άτομο υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη από «θραύσματα βόμβας την οποία έριξε ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος» στο κεντρικό τμήμα του θύλακα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι «έπληξε τρομοκράτες» στις συγκεκριμένες περιοχές, προσθέτοντας ότι θα εκδώσει «σύντομα» λεπτομερή ανακοίνωση.

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου 2025, έπειτα από δύο χρόνια πολέμου. Τον πόλεμο προκάλεσε η πρωτοφανούς εύρους επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης σε ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Περισσότεροι από 1.550 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εκεχειρίας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, τα στοιχεία του οποίου θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ