Η Meta φτιάχνει ρομπότ που θα επικοινωνεί μαζί μας και θα βοηθά στις δουλειές του σπιτιού - Τι μπορεί να κάνει ο «Max»

Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Information, η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram συνεργάζεται με την κινεζική startup Fourier για την ανάπτυξη ενός ανθρωποειδούς ρομπότ, το οποίο έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην αλληλεπίδραση με τον άνθρωπο.

Το πρώτο πρωτότυπο, με την ονομασία «Max», έχει ύψος περίπου 1,5 μέτρο και βάρος 50 κιλά. Διαθέτει οθόνη στην οποία προβάλλονται ανθρώπινες εκφράσεις, ηχεία και ειδικά σχεδιασμένα χέρια που μπορούν να πιάνουν μικρά αντικείμενα.

Αναγνωρίζει φωνές και χειρονομίες

Το ρομπότ φέρεται να αναπτύχθηκε μέσα σε μόλις τρεις μήνες, αξιοποιώντας τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Meta έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις δυνατότητες επικοινωνίας του ρομπότ με τους ανθρώπους, όπως η αναγνώριση φωνής και χειρονομιών, αλλά και η διατήρηση οπτικής επαφής.

Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος που θα μπορεί να αντιλαμβάνεται καλύτερα τις ανθρώπινες εντολές και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του χρήστη μέσα στο οικιακό περιβάλλον.

Πάντως, δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιες συγκεκριμένες οικιακές εργασίες μπορεί ήδη να εκτελέσει αυτόνομα το πρωτότυπο.

Έρχεται και δεύτερη έκδοση που θα ανεβοκατεβαίνει σκάλες

Η εταιρεία φέρεται να εργάζεται από τον Σεπτέμβριο σε ένα δεύτερο πρωτότυπο, με την κωδική ονομασία «Max 2».

Η νέα έκδοση περιλαμβάνει αλλαγές στον σχεδιασμό του κορμού και των χεριών, καθώς και την προσθήκη προβολέα και περισσότερων αισθητήρων.

Οι αναβαθμίσεις αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση της κινητικότητας του ρομπότ, ώστε να μπορεί να ανεβαίνει και να κατεβαίνει σκάλες με μεγαλύτερη ευχέρεια.

Η Meta επενδύει στη ρομποτική

Η ενασχόληση της Meta με την ανθρωποειδή ρομποτική δεν αποτελεί μια μεμονωμένη προσπάθεια.

Ήδη από το προηγούμενο έτος, το Bloomberg είχε αποκαλύψει ότι η εταιρεία δημιούργησε ειδική ομάδα για την ανάπτυξη ρομποτικού εξοπλισμού, με μακροπρόθεσμο στόχο τη δημιουργία συστημάτων ικανών να αναλαμβάνουν καθημερινές εργασίες στο σπίτι.

Στη συνέχεια, η Meta προχώρησε στην εξαγορά της Assured Robot Intelligence, μιας startup που ειδικεύεται στην ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης για ρομποτικές εφαρμογές.

Παρά την πρόοδο των δοκιμών, η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει σχέδια για κυκλοφορία του «Max» στην αγορά, ούτε χρονοδιάγραμμα ή πιθανή τιμή πώλησης.

Με πληροφορίες από The Information, Bloomberg, in.gr