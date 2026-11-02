«Αριστερός από 5 χρονών»: Ο σοσιαλιστής Πάτρικ Στιούαρτ που διασκέδαζε με την ελίτ του Χόλιγουντ - Η πολιτική εξομολόγησή του που έγινε ξανά viral μετά τον θάνατό του

Ο ηθοποιός, γνωστός για τους ρόλους του στο «Star Trek» και τις ταινίες «X-Men», πέθανε σε ηλικία 86 ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου, έπειτα από προβλήματα υγείας που σχετίζονταν με τη νόσο Αλτσχάιμερ και την άνοια με σωμάτια Lewy.

Μετά την είδηση του θανάτου του, ένα απόσπασμα παλαιότερης συνέντευξής του άρχισε να αναπαράγεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας νέο ενδιαφέρον για τις πολιτικές του τοποθετήσεις.

«Από τότε είμαι αριστερός»

Συνομιλώντας με τον Αμερικανό πολιτικό Πιτ Μπουτιτζίγκ, ο Στιούαρτ είχε εξηγήσει ότι η πολιτική του ταυτότητα διαμορφώθηκε όταν ήταν μόλις πέντε ετών.

Αφορμή, όπως είχε αναφέρει, ήταν η νίκη του Κλέμεντ Άτλι και του Εργατικού Κόμματος στις βρετανικές εκλογές του 1945, όταν ο Άτλι επικράτησε του Ουίνστον Τσόρτσιλ, παρά τις προβλέψεις της εποχής.

«Από τότε είμαι αριστερός», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Sir Patrick Stewart ladies and gentlemen. https://t.co/DIP2ONpKrD — Mukhtar (@I_amMukhtar) October 29, 2026

Το αστείο για τα δείπνα στο Μπέβερλι Χιλς

Ο ηθοποιός είχε περιγράψει και τις αντιδράσεις που προκαλούσαν οι πολιτικές του πεποιθήσεις στους κοινωνικούς κύκλους του Χόλιγουντ.

Όπως είχε πει, το να δηλώνει ανοιχτά σοσιαλιστής στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορούσε κατά καιρούς να του δημιουργήσει δυσκολίες, αλλά και ιδιαίτερα διασκεδαστικές στιγμές.

Μάλιστα, είχε αστειευτεί ότι απολάμβανε να βρίσκεται σε ένα κοσμικό δείπνο στο Μπέβερλι Χιλς, ανάμεσα σε καλοντυμένους και επιφανείς καλεσμένους, και να τους ανακοινώνει ότι είναι σοσιαλιστής.

«Η αντίδρασή τους είναι ανεκτίμητη τις περισσότερες φορές», είχε σχολιάσει, προκαλώντας γέλια στο κοινό.

Η επιρροή του πατέρα του και οι δημόσιες παρεμβάσεις του

Ο Στιούαρτ είχε αναφερθεί και στην επιρροή του πατέρα του, ο οποίος ήταν συνδικαλιστής και τον είχε φέρει σε επαφή με τις βασικές αρχές του Εργατικού Κόμματος.

Οι πολιτικές του πεποιθήσεις, όπως είχε εξηγήσει, στηρίζονταν στις αξίες της δικαιοσύνης και της ισότητας.

Κατά τη διάρκεια της ζωής του δεν περιορίστηκε στην υποκριτική, αλλά τοποθετήθηκε δημόσια για σειρά πολιτικών και κοινωνικών ζητημάτων.

Μεταξύ άλλων, είχε εκφράσει την αντίθεσή του στον πόλεμο στο Ιράκ, ενώ είχε ασκήσει κριτική σε βρετανικά κυβερνητικά σχέδια για την επέκταση της κράτησης υπόπτων τρομοκρατίας χωρίς απαγγελία κατηγοριών στις 42 ημέρες.

Είχε επίσης τοποθετηθεί για το Brexit και την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, ήταν μέλος της οργάνωσης Humanists UK, ενώ από τον Ιανουάριο του 2011 συμμετείχε στην οργάνωση Dignity in Dying, υποστηρίζοντας τη νομοθετική κατοχύρωση της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η παλαιότερη συνέντευξή του, που επανήλθε στο διαδίκτυο μετά τον θάνατό του, αναδεικνύει μια πλευρά του ηθοποιού πέρα από τους εμβληματικούς κινηματογραφικούς και τηλεοπτικούς ρόλους του.

Με πληροφορίες από in.gr και Marca.