ΝΑΤΟ: Ανησυχίες ότι ο Τραμπ θα στοχοποιήσει τη Συμμαχία αν χάσει στις ενδιάμεσες εκλογές

Η ανησυχία τους είναι ότι αν περιοριστεί από το Κογκρέσο στην εσωτερική πολιτική, ο Τραμπ, ως αρχηγός του αμερικανικού στρατού, μπορεί να στραφεί στις εξωτερικές υποθέσεις, όπου έχει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει την απόσυρση χιλιάδων επιπλέον στρατευμάτων από την Ευρώπη, δήλωσαν τρεις από τους διπλωμάτες.

«Συνήθως, αυτό που συμβαίνει στους πρόεδρους όταν δεν ικανοποιούνται από τις εξελίξεις είναι ένα μείγμα έκφρασης απογοήτευσης και τυχοδιωκτισμού στην εξωτερική πολιτική», δήλωσε ένας ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος άμυνας, συμπληρώνοντας ότι «μια επίθεση στο ΝΑΤΟ φαίνεται να αποτελεί σταθερό μέρος της κοσμοθεωρίας του Τραμπ».

Παράλληλα, επισημαίνουν τις αυξανόμενες διατλαντικές εντάσεις μετά την διακοπή των δορυφορικών υπηρεσιών Starlink από τις ΗΠΑ προς την Ουκρανία και τη νέα προσέγγιση μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Η βοηθός γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Ολίβια Γουέιλς, δήλωσε στο Politico ότι «ο πρόεδρος Τραμπ έχει κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από οποιονδήποτε άλλον», επικαλούμενη τις επιτυχίες του στην εξασφάλιση συμφωνιών με τους συμμάχους για την αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, την ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στη Γροιλανδία και τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ωστόσο, «παραμένει σταθερός στην άποψη ότι οι σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ θα έπρεπε να ήταν εκεί για τις Ηνωμένες Πολιτείες» κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν, προσθέτοντας ότι «ο Πρόεδρος δεν θα συμβιβαστεί ποτέ με την ελεγχόμενη παρακμή της Δύσης και θα συνεχίσει να προωθεί χωρίς απολογίες τα συμφέροντά μας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό».

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, οι Δημοκρατικοί έχουν αυξημένες πιθανότητες να κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και ενδεχομένως να χάσουν τη Γερουσία, ενώ τα προσωπικά ποσοστά αποδοχής του Τραμπ έχουν μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ.

Δυνάμεις, χρηματοδότηση και Ουκρανία

Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκεται μια επικείμενη ανασυγκρότηση της δύναμης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη, η οποία αναμένεται έως τον Δεκέμβριο. Αν ο Τραμπ αντιμετωπίσει προβλήματα να νομοθετεί στο εσωτερικό της χώρας, μπορεί να επιδιώξει να διογκώσει σημαντικά το εύρος αυτής της απόσυρσης για να συσπειρώσει τη βάση του MAGA, θεωρούν τρεις από τους διπλωμάτες.

Ο πρόεδρος θα μπορούσε επίσης να αποφασίσει να συνδέσει τη συνέχεια της αμερικανικής παρουσίας στη Γηραιά Ήπειρο με την αποδοχή από την Ευρώπη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία που θα υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, δήλωσε η Οάνα Λουνγκέσκου, πρώην αξιωματούχος του ΝΑΤΟ και συνεργάτης στη δεξαμενή σκέψης Royal United Services Institute.

«Υπάρχει ο κίνδυνος όλα αυτά τα πράγματα – η ανασυγκρότηση των αμερικανικών δυνάμεων, η Ουκρανία, η ευρωπαϊκή τάξη ασφαλείας… να αντιμετωπιστούν με κάποιο τρόπο ως μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης συμφωνίας με τον Πούτιν», είπε, «δημιουργώντας μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για την ασφάλεια στην Ευρώπη».

Ο Τραμπ θα μπορούσε επίσης να προχωρήσει σε μείωση των συνεισφορών των ΗΠΑ στην χρηματοδότηση της Συμμαχίας, να περιορίσει το πρόγραμμα αγοράς όπλων PURL για την Ουκρανία που υποστηρίζεται από το ΝΑΤΟ, καθώς και να εμβαθύνει περαιτέρω τους δεσμούς με τη Ρωσία, ανέφεραν οι διπλωμάτες.

Μια εκλογική ήττα για τους Ρεπουμπλικάνους θα μπορούσε επίσης να επιφέρει αλλαγές στο Πεντάγωνο, κάτι που θα είχε αλυσιδωτές επιπτώσεις στα σχέδια που εκπονεί αυτή τη στιγμή ο αμερικανικός στρατός.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έχει γίνει μια βαθιά αντιδημοφιλής προσωπικότητα στο Κογκρέσο, δεδομένης της άρνησής του να παρέχει τακτικές ενημερώσεις σχετικά με τους προϋπολογισμούς και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στους βουλευτές, ιδίως στους Δημοκρατικούς.

Αυτή η έλλειψη δημοτικότητας έχει οδηγήσει σε εικασίες ότι ο Χέγκσεθ θα μπορούσε να αποχωρήσει μετά από μια ενδεχόμενη εκλογική ήττα για τον Τραμπ, καθώς το Κογκρέσο με επικεφαλής τους Δημοκρατικούς θα μπορούσε να ξεκινήσει άμεσα έρευνες εις βάρος του για τις αναίτιες απολύσεις δεκάδων ανώτατων στρατιωτικών και για τον αμφιταλαντευόμενο πόλεμο με το Ιράν. Τέτοιες ακροάσεις και έρευνες θα έπλητταν αναμφισβήτητα τον Χέγκσεθ και την ομάδα του και θα μπορούσαν να αποδειχθούν ενοχλητικές για την κυβέρνηση.

Θεωρητικά, μια πλειοψηφία των Δημοκρατικών στη Βουλή και τη Γερουσία θα περιόριζε την ικανότητα ελιγμών του Τραμπ ακόμη και σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, ακόμη και αν η αμερικανική νομοθεσία επιβάλλει επί του παρόντος ένα ελάχιστο όριο δύναμης 76.000 στρατιωτών στην Ευρώπη.

Εάν ο Αμερικανός ηγέτης αποφασίσει μια εκτεταμένη αποχώρηση, η Ευρώπη θα έχει να αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα, όπως την εξασθένιση των δυνατοτήτων ηλεκτρονικού πολέμου, των συστημάτων αεράμυνας, της υλικοτεχνικής υποστήριξης και συγκέντρωσης πληροφοριών.

Το ΝΑΤΟ και το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ δεν απάντησαν σε αιτήματα του Politico για σχολιασμό.

Πηγή: Politico