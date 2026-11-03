Πήγε σινεμά 1.207 φορές σε έναν χρόνο και μπήκε στο Γκίνες

Ο Γκλένγουντ Χόσκιν Τζούνιορ, συνταξιούχος από την Πενσιλβάνια, περνούσε μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς του στις κινηματογραφικές αίθουσες, παρακολουθώντας κατά μέσο όρο 3,3 ταινίες την ημέρα.

Σύμφωνα με το Guinness World Records, ο 60χρονος σχεδίαζε προσεκτικά το πρόγραμμά του, επιλέγοντας προβολές από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα.

Μάλιστα, είχε αναπτύξει τόσο καλές σχέσεις με τους εργαζομένους του κινηματογράφου, ώστε εκείνοι τον βοηθούσαν να εντοπίζει τις συντομότερες ταινίες για να προλαβαίνει περισσότερες προβολές.

Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 777 ταινίες. Το επίτευγμα ολοκληρώθηκε το 2025, αλλά παρουσιάστηκε εκτενώς από το Γκίνες στις 30 Οκτωβρίου 2026.