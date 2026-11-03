Εκατομμύρια Αμερικανοί στις κάλπες: Eπίθεση Τραμπ στον Ελ Σαγέντ - Οι πιο ακριβές εκλογές στην ιστορία

Οι Ρεπουμπλικανοί επιδιώκουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, ενώ οι Δημοκρατικοί επιχειρούν να ανατρέψουν τις ισορροπίες. Οι κάλπες κλείνουν σταδιακά από τα μεσάνυχτα, ώρα Κύπρου, οπότε αναμένονται και τα πρώτα στοιχεία των exit polls.

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Ο «Πολίτης» μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις από την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση στις ΗΠΑ. Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ, ΑΠΕ ΜΠΕ, cnn.gr, iefimerida.gr, protothema.gr, skai.gr.