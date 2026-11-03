Εκατομμύρια Αμερικανοί στις κάλπες: Eπίθεση Τραμπ στον Ελ Σαγέντ - Οι πιο ακριβές εκλογές στην ιστορία

Σε εξέλιξη βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2026, με εκατομμύρια Αμερικανούς να προσέρχονται στις κάλπες για να καθορίσουν τους συσχετισμούς δυνάμεων στο Κογκρέσο, σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για το δεύτερο μισό της προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.
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Στις εκλογές ανανεώνονται και οι 435 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και 35 από τις 100 έδρες της Γερουσίας, ενώ σε 36 πολιτείες διεξάγονται παράλληλα εκλογές για την ανάδειξη κυβερνητών.
Οι Ρεπουμπλικανοί επιδιώκουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, ενώ οι Δημοκρατικοί επιχειρούν να ανατρέψουν τις ισορροπίες. Οι κάλπες κλείνουν σταδιακά από τα μεσάνυχτα, ώρα Κύπρου, οπότε αναμένονται και τα πρώτα στοιχεία των exit polls.
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Ο «Πολίτης» μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις από την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση στις ΗΠΑ. Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ, ΑΠΕ ΜΠΕ, cnn.gr, iefimerida.gr, protothema.gr, skai.gr.
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