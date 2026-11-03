Γροιλανδία: Εγκρίθηκε η συμφωνία με τις ΗΠΑ - Δύο νέες στρατιωτικές βάσεις, διατηρείται η δανική κυριαρχία

Υπέρ της συμφωνίας ψήφισαν 16 βουλευτές, ενώ επτά απείχαν από την ψηφοφορία.

Η συμφωνία υπογράφηκε μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες στη Νέα Υόρκη στις 22 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να παραμείνει σε ισχύ ακόμη και σε περίπτωση ανεξαρτητοποίησης της αυτόνομης δανέζικης περιοχής.

Προβλέπει την κατασκευή δύο νέων αμερικανικών βάσεων στο νότιο και ανατολικό τμήμα της Γροιλανδίας, ενώ απαγορεύει σε φορείς εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ να ασκούν έλεγχο σε στρατηγικούς τομείς.

Στόχος είναι να αποτραπεί πάση θυσία το ενδεχόμενο να αποκτήσουν σταδιακά μεγαλύτερη επιρροή στην περιοχή η Κίνα ή η Ρωσία, ιδίως μέσω επενδύσεων.

Κατά τη συζήτηση της συμφωνίας στο κοινοβούλιο, η αντιπολίτευση και ιδιαίτερα το εθνικιστικό κόμμα Naleraq επέκριναν την απουσία απτών οφελών για τη Γροιλανδία.

Το κόμμα, το οποίο υποστηρίζει την ταχεία ανεξαρτητοποίηση της Γροιλανδίας, ζητά, μεταξύ άλλων, οικονομική ενίσχυση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, εκφράζει δυσαρέσκεια επειδή η συμφωνία δεν διασφαλίζει επαρκή οικονομικά οφέλη για τις επιχειρήσεις της Γροιλανδίας.

Το κοινοβούλιο της Δανίας αναμένεται να επικυρώσει τη συμφωνία στις 19 Νοεμβρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ