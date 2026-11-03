Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Πότε αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα - Σε εξέλιξη η ψηφοφορία

Από τις τελευταίες που ξεκίνησαν την ψηφοφορία ήταν η Αλάσκα, μία από τις πολιτείες-κλειδιά, καθώς ο ρόλος της είναι καθοριστικός για το ποιος θα κερδίσει τον έλεγχο της Γερουσίας.

Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένεται να αρχίσουν να καταφθάνουν μετά τις 18:00 (ανατολική ώρα ΗΠΑ) (02:00 ώρα Κύπρου). Δεν θα δώσουν, ωστόσο, σαφή εικόνα για το συνολικό αποτέλεσμα, καθώς αυτές οι αναμετρήσεις είναι σε πολιτείες που τα αποτελέσματα «σίγουρα» υπέρ των Ρεπουμπλικάνων (Κεντάκι και Ιντιάνα) ή υπέρ των Δημοκρατικών (Βερμόντ).

Υπάρχουν αρκετές αμφίρροπες αναμετρήσεις για τη Γερουσία, όπως στο Οχάιο, όπου οι κάλπες κλείνουν στις 19:30 τοπική ώρα (03:30 ώρα Κύπρου), και στο Μέιν, όπου κλείνουν στις 20:00 τοπική ώρα (04:00 ώρα Κύπρου).

Αυτές οι αναμετρήσεις ενδέχεται να προσφέρουν τις πρώτες ενδείξεις για τις προθέσεις των ψηφοφόρων.

Στις 01:00 ώρα Κύπρου θα δημοσιευθούν τα αποτελέσματα μιας δημοσκόπησης μεταξύ των ψηφοφόρων, τα οποία θα δώσουν μια εικόνα για τα ζητήματα που απασχολούν περισσότερο το εκλογικό σώμα.

Στις 02:00 κλείνουν οι πρώτες κάλπες στο Κεντάκι και την Ιντιάνα. Έπειτα από αυτές, όλα τα βλέμματα θα στραφούν στις κρίσιμες πολιτείες όπου διεξάγεται σκληρή μάχη.

Στις 03:30 ώρα Κύπρου κλείνουν οι κάλπες στο Οχάιο, όπου η μάχη μεταξύ του Ρεπουμπλικανού και του Δημοκρατικού υποψηφίου αναμένεται στήθος με στήθος. Τα αποτελέσματα από αυτή την πολιτεία ενδέχεται να δώσουν μια πρώτη εικόνα για το πώς θα εξελιχθεί η βραδιά.

Στις 04:00 ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στην αμφίρροπη αναμέτρηση για τη Γερουσία στο Μέιν, καθώς και στο μεγαλύτερο μέρος του Κάνσας και του Τέξας.

Στις 05:00 κλείνουν οι κάλπες στην Αϊόβα, καθώς και στο Κάνσας και το Τέξας.

Τις επόμενες ώρες, ενδέχεται να αρχίσει να διαμορφώνεται μια εικόνα για το αν τα πράγματα εξελίσσονται σύμφωνα με το σχέδιο για τους Ρεπουμπλικανούς ή για τους Δημοκρατικούς.

Στις 09:00 ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στην Αλάσκα, την τελευταία κρίσιμη πολιτεία.

Κάθε πολιτεία έχει τους δικούς της κανόνες για την καταμέτρηση και την επεξεργασία των ψήφων.

Ορισμένες πολιτείες, όπως η Φλόριντα, επεξεργάζονται τις επιστολικές ψήφους πριν τις εκλογές, ενώ άλλες ξεκινούν την καταμέτρηση μόνο στις 3 Νοεμβρίου.

Τοπικοί εκλογικοί αξιωματούχοι επαληθεύουν, επεξεργάζονται και καταμετρούν μεμονωμένες ψήφους.

Οι περισσότερες πολιτείες απαιτούν έναν μετεκλογικό έλεγχο που περιλαμβάνει μια χειροκίνητη καταμέτρηση των ψηφοδελτίων που ελέγχονται σε σχέση με τα σύνολα των μηχανημάτων, αν και οι κανόνες διαφέρουν σε όλη τη χώρα. Η πλήρης δια χειρός καταμέτρηση γενικά προορίζεται για επανακαταμέτρηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ