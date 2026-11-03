Πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους μια 17χρονη, σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινά πλήγματα σε διάφορες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές υπηρεσίες διάσωσης. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι έθεσε στο στόχαστρο «τρομοκράτες».
Γάζα: Πέντε νεκροί από ισραηλινά πλήγματα, ανάμεσά τους 17χρονη - Νέα ένταση παρά την εκεχειρία
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Πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους μια 17χρονη, σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα σε διάφορες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές υπηρεσίες διάσωσης.
Τρεις νεκροί και αρκετοί τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Νάσερ, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε καταυλισμό εκτοπισμένων δυτικά της Χαν Γιούνις, σύμφωνα με υγειονομικό αξιωματούχο.
Εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι στόχος της επιδρομής ήταν μέλη ένοπλων οργανώσεων που δρούσαν στην περιοχή, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Το υπουργείο Εσωτερικών της Γάζας, το οποίο τελεί υπό την ηγεσία της Χαμάς, ανακοίνωσε ότι σκοτώθηκε από ισραηλινό πλήγμα στην περιοχή Αλ Μαουάσι, δυτικά της Χαν Γιούνις, ο 44χρονος Μοχάμεντ Σαλούφ, μέλος της υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας.
Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, δήλωσε στο AFP ότι ισραηλινό drone έπληξε σκηνή σε πάρκο στο κέντρο της Πόλης της Γάζας, σκοτώνοντας μια κοπέλα. Το νοσοκομείο Αλ Σίφα ανέφερε ότι η νεκρή ήταν η 17χρονη Ρίμας αλ Μαντούν.
Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου 2025, έπειτα από δύο χρόνια πολέμου. Ο πόλεμος πυροδοτήθηκε από την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023.
Περισσότεροι από 1.550 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εκεχειρίας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, τα στοιχεία του οποίου θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.
Ο ισραηλινός στρατός ελέγχει σχεδόν τα δύο τρίτα της Λωρίδας της Γάζας, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού συνωστίζεται στο υπόλοιπο τμήμα του θύλακα, που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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