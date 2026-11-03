Τα παράθυρα «δακρύζουν» τον χειμώνα; Το λάθος που φέρνει υγρασία και μούχλα

Το φαινόμενο εμφανίζεται όταν ο ζεστός αέρας του σπιτιού, που περιέχει υγρασία, έρχεται σε επαφή με την κρύα επιφάνεια του τζαμιού. Αν η κατάσταση επαναλαμβάνεται καθημερινά, μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα στα κουφώματα, στους τοίχους και στα σημεία γύρω από τα παράθυρα.

Το μεγαλύτερο λάθος είναι να παραμένουν τα παράθυρα συνεχώς κλειστά, με τη σκέψη ότι έτσι διατηρείται περισσότερη ζέστη. Ο ανεπαρκής αερισμός μπορεί να παγιδεύσει υγρασία στο εσωτερικό του σπιτιού.

Οι ειδικοί συστήνουν τακτικό αερισμό, ακόμη και κατά τους χειμερινούς μήνες. Ένα σύντομο άνοιγμα των παραθύρων, όταν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, βοηθά στην ανανέωση του αέρα. Παράλληλα, είναι σημαντικό να λειτουργεί ο απορροφητήρας κατά το μαγείρεμα και ο εξαερισμός του μπάνιου μετά το ντους.

Ένα ακόμη χρήσιμο βήμα είναι να σκουπίζονται αμέσως οι σταγόνες που συγκεντρώνονται στα τζάμια και στα περβάζια. Το νερό δεν πρέπει να παραμένει για ώρες στις επιφάνειες.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ, η σχετική υγρασία στο σπίτι είναι προτιμότερο να διατηρείται μεταξύ 30% και 50%, όπου αυτό είναι εφικτό, και πάντως κάτω από 60%.

Ένα μικρό υγρόμετρο μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχό της, ενώ σε σπίτια με επίμονο πρόβλημα ένας αφυγραντήρας ενδέχεται να αποδειχθεί χρήσιμος.

Αν όμως εμφανίζονται συνεχώς υγρασία και μούχλα, χρειάζεται έλεγχος για προβλήματα μόνωσης, διαρροές ή ανεπαρκή αερισμό.