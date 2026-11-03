Τραμπ: Επιβεβαίωσε αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν - Η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα αυτοάμυνας

«Έφτιαξαν μια υποδομή αντιαεροπορικής άμυνας. Τους πήρε περίπου δύο μήνες. Την παρακολουθήσαμε να κατασκευάζεται. Μόλις ολοκληρώθηκε, τη χτυπήσαμε χθες το βράδυ, πολύ ωραία», δήλωσε ο Τραμπ, παραμονή των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τα πλήγματα, περιορισμένης κλίμακας, έπληξαν το νησί Κεσμ του Ιράν, στα Στενά του Ορμούζ.

Νωρίτερα, ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπάντι δήλωσε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να αμυνθεί μετά τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ στο Κεσμ.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν διατηρεί το δικαίωμα στη νόμιμη αυτοάμυνα, εφόσον η στρατιωτική επιθετικότητα δεν έχει σταματήσει πλήρως και οριστικά», ανέφερε σε δημοσιογράφους που τον ρώτησαν για τις επιθέσεις, χωρίς να επιβεβαιώσει ρητά ότι πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Νωρίτερα, το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA είχε μεταδώσει ότι ακούστηκαν πέντε εκρήξεις στο Κεσμ και ότι κάτοικοι είδαν δύο αεροσκάφη να πετούν στην περιοχή.

Ο Πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι η επανέναρξη των εχθροπραξιών με τις ΗΠΑ δεν θα ωφελήσει «κανέναν». Πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του έχει λάβει «εξουσίες» από τον ανώτατο ηγέτη για να διαπραγματευτεί διπλωματική λύση στον πόλεμο.

«Κανείς δεν θα κερδίσει από αυτόν τον πόλεμο», είπε κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Τόνισε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει λύση στη σύγκρουση «μέσω διαλόγου», αφού ο ανώτατος ηγέτης της παραχώρησε την εξουσία να αντιμετωπίσει «θέματα που προηγουμένως θεωρούνταν ταμπού».

Πηγή: ΚΥΠΕ