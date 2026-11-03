Στις κάλπες οι ΗΠΑ: Το χρονοδιάγραμμα της εκλογικής βραδιάς σε ώρες Κύπρου - Πότε θα ξέρουμε αποτέλεσμα

Στην εκλογική αναμέτρηση κρίνονται και οι 435 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων, 35 από τις 100 έδρες της Γερουσίας, καθώς και 36 θέσεις κυβερνητών. Παράλληλα, σε διάφορες πολιτείες διεξάγονται δημοψηφίσματα για σειρά ζητημάτων.

Οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν να ανακτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί επιχειρούν να διατηρήσουν την πλειοψηφία τους και στα δύο νομοθετικά σώματα.

Περισσότεροι από 56 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ήδη ψηφίσει πρόωρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στο δημοσίευμα του Guardian.

Τι ώρα Κύπρου κλείνουν οι κάλπες

Λόγω της διαφοράς ώρας μεταξύ ΗΠΑ και Κύπρου, το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων θα ξεκινήσει μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης προς Τετάρτη.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσιάζει ο Guardian, οι βασικότερες ώρες είναι οι ακόλουθες:

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου – Ώρα Κύπρου

01:00: Κλείνουν τα πρώτα εκλογικά τμήματα στην Ιντιάνα και το Κεντάκι.

02:00: Κλείνουν οι κάλπες σε μεγάλο μέρος της Φλόριντα, στην Τζόρτζια, στη Νότια Καρολίνα, στο Βερμόντ, στη Βιρτζίνια και σε μεγάλο μέρος του Νιου Χάμσαϊρ.

02:30: Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στη Βόρεια Καρολίνα, στο Οχάιο και στη Δυτική Βιρτζίνια.

03:00: Μεγάλο κύμα κλεισίματος εκλογικών τμημάτων σε πολιτείες όπως η Πενσιλβάνια, το Μίσιγκαν, το Τέξας, το Νιου Τζέρσεϊ, η Μασαχουσέτη και το Ιλινόι.

03:30: Κλείνουν οι κάλπες στο Άρκανσο.

04:00: Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία σε πολιτείες όπως η Νέα Υόρκη, η Αριζόνα, το Κολοράντο, η Μινεσότα, η Αϊόβα και το Ουισκόνσιν.

05:00: Κλείνουν σχεδόν όλα τα εκλογικά τμήματα σε Αϊντάχο, Μοντάνα, Νεβάδα και Γιούτα.

06:00: Κλείνουν οι κάλπες στην Καλιφόρνια, στην Ουάσινγκτον και στο μεγαλύτερο μέρος του Όρεγκον.

07:00: Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στα περισσότερα εκλογικά τμήματα της Αλάσκας και της Χαβάης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του δημοσιεύματος.

Οι αναμετρήσεις που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις αναμετρήσεις για τη Γερουσία σε πολιτείες όπως η Τζόρτζια, η Βόρεια Καρολίνα, το Οχάιο, το Μίσιγκαν, το Μέιν και το Τέξας.

Στην Τζόρτζια, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζον Όσοφ αντιμετωπίζει τον Ρεπουμπλικανό Μάικ Κόλινς, ο οποίος έχει τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ.

Στη Βόρεια Καρολίνα, ο πρώην κυβερνήτης Ρόι Κούπερ διεκδικεί την έδρα απέναντι στον Μάικλ Γουάτλι, ενώ στο Μίσιγκαν αναμετρώνται ο Δημοκρατικός Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ και ο Ρεπουμπλικανός Μάικ Ρότζερς.

Στο Τέξας, ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο αντιμετωπίζει τον Ρεπουμπλικανό Κεν Πάξτον, σε μια πολιτεία όπου οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν να πετύχουν την πρώτη τους νίκη σε πολιτειακό επίπεδο εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Γιατί μπορεί να καθυστερήσουν τα αποτελέσματα

Παρότι τα πρώτα εκλογικά τμήματα θα κλείσουν στη 01:00 ώρα Κύπρου, αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι αμέσως γνωστό ποιο κόμμα θα ελέγχει το Κογκρέσο.

Οι διαφορετικοί κανόνες καταμέτρησης που εφαρμόζονται στις αμερικανικές πολιτείες, ιδιαίτερα όσον αφορά τις πρόωρες και επιστολικές ψήφους, ενδέχεται να καθυστερήσουν την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων.

Επιπλέον, σε ιδιαίτερα αμφίρροπες αναμετρήσεις μπορεί να απαιτηθούν επανακαταμετρήσεις ή να προκύψουν νομικές προσφυγές.

Όπως επισημαίνει ο Guardian, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, η προσοχή των δύο κομμάτων αναμένεται να στραφεί σταδιακά προς τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Πηγή: The Guardian, lifo.gr