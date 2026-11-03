Τουρκικά δημοσιεύματα: Στο Άμπου Ντάμπι ο επικεφαλής της ΜΙΤ - Στο επίκεντρο η περιφερειακή ασφάλεια

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΑΕ, Ταχνούν μπιν Ζαγέντ, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Άλι αλ Σαμσί.

Ο Τούρκος πρέσβης στο Άμπου Ντάμπι, Λουτφουλάχ Γκιοκτάς, ανέφερε ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στις κοινές προσπάθειες για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας.

Ο κ. Γκιοκτάς εξέφρασε την πεποίθηση ότι η στρατηγική συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και ΗΑΕ θα συμβάλει ουσιαστικά στην εδραίωση της ασφάλειας και της ειρήνης στην περιοχή.

Πηγή: ΚΥΠΕ