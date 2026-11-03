Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετέβη ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών (ΜΙΤ), Ιμπραήμ Καλίν, ο οποίος συναντήθηκε στο Άμπου Ντάμπι με τον Αντιπρόεδρο της χώρας, Μανσούρ μπιν Ζαγέντ.
Τουρκικά δημοσιεύματα: Στο Άμπου Ντάμπι ο επικεφαλής της ΜΙΤ - Στο επίκεντρο η περιφερειακή ασφάλεια
Ο επικεφαλής της ΜΙΤ επισκέφθηκε το Άμπου Ντάμπι. Στις συνομιλίες εξετάστηκαν κοινές προσπάθειες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή.
Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΑΕ, Ταχνούν μπιν Ζαγέντ, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Άλι αλ Σαμσί.
Ο Τούρκος πρέσβης στο Άμπου Ντάμπι, Λουτφουλάχ Γκιοκτάς, ανέφερε ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στις κοινές προσπάθειες για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας.
Ο κ. Γκιοκτάς εξέφρασε την πεποίθηση ότι η στρατηγική συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και ΗΑΕ θα συμβάλει ουσιαστικά στην εδραίωση της ασφάλειας και της ειρήνης στην περιοχή.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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