Τουρκία - Νότια Κορέα: Τέσσερις συμφωνίες με επίκεντρο την πυρηνική ενέργεια και την τεχνολογία

Ο Ερντογάν συναντήθηκε με τον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του, Λι Τζε Μιουνγκ. Στη συνάντηση συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας.

Στις συμφωνίες περιλαμβάνεται μνημόνιο συνεργασίας για τη χρηματοδότηση πυρηνικού έργου. Η Άγκυρα εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νότια Κορέα για την κατασκευή του δεύτερου πυρηνικού σταθμού της Τουρκίας, στη Σινώπη, στη Μαύρη Θάλασσα. Δεν ανακοινώθηκε, ωστόσο, οριστική συμφωνία για την ανάθεση του έργου.

Ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι οι δύο χώρες επιδιώκουν να αυξήσουν τις εμπορικές συναλλαγές τους στα 15 δισεκατομμύρια δολάρια, από περισσότερα από 11 δισεκατομμύρια πέρυσι.

Παράλληλα, ζήτησε την επέκταση της αμυντικής συνεργασίας, αναφερόμενος στα κοινά προγράμματα για τα αυτοκινούμενα πυροβόλα Fırtına και τα άρματα μάχης Altay.

Πηγή: ΚΥΠΕ