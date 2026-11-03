Ολγκίν: Αισιόδοξη για το Κυπριακό - Ελπίζει σε θετικές εξελίξεις για νέο σημείο διέλευσης (βίντεο)

Η κ. Ολγκίν έκανε τη δήλωση μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο, στη Λευκωσία.

Σε ερώτηση αν συζήτησε με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν, το άνοιγμα νέου σημείου διέλευσης, ανέφερε ότι θα τον συναντήσει ξανά την Τετάρτη. Εξέφρασε, παράλληλα, την ελπίδα να υπάρξουν θετικές εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ