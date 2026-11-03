Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, δήλωσε την Τρίτη ότι παραμένει «αισιόδοξη» για το ζήτημα.
Ολγκίν: Αισιόδοξη για το Κυπριακό - Ελπίζει σε θετικές εξελίξεις για νέο σημείο διέλευσης (βίντεο)
Αισιόδοξη για το Κυπριακό δήλωσε ότι παραμένει η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, μετά τη συνάντησή της με τον Νίκο Χριστοδουλίδη.
Η κ. Ολγκίν έκανε τη δήλωση μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο, στη Λευκωσία.
Σε ερώτηση αν συζήτησε με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν, το άνοιγμα νέου σημείου διέλευσης, ανέφερε ότι θα τον συναντήσει ξανά την Τετάρτη. Εξέφρασε, παράλληλα, την ελπίδα να υπάρξουν θετικές εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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